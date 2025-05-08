Η παγκόσμια δραστηριότητα στις επενδύσεις των Κεφαλαίων Επιχειρηματικών Συμμετοχών υποχωρεί το Α’ τρίμηνο του 2025 λόγω της εντεινόμενης αβεβαιότητας σχετικά με τους δασμούς, σύμφωνα με την έκθεση Private Equity Pulse της KPMG.

Η συνολική επενδυτική δραστηριότητα PE παγκοσμίως – συμπεριλαμβανομένων ανακοινωθέντων, εν εξελίξει και ολοκληρωμένων συναλλαγών – σημείωσε πτώση από τα 463,8 δισ. δολάρια (δολ.) το Δ’ τρίμηνο του 2024 στα 444,9 δισ. δολ. το Α’ τρίμηνο του 2025. Η μείωση στον αριθμό των συναλλαγών ήταν πιο έντονη, από 4.958 σε 3.762. Η πτωτική αυτή τάση, ιδιαίτερα στον όγκο των συναλλαγών, αντανακλά την αυξανόμενη ανησυχία που προκαλούν οι γεωπολιτικές εντάσεις και η αβεβαιότητα σχετικά με τις πολιτικές εμπορίου και δασμών, σύμφωνα με την πρώτη έκδοση της έκθεσης Private Equity Pulse της KPMG – μιας νέας τριμηνιαίας αναφοράς για τις παγκόσμιες τάσεις στον τομέα του Private Εquity.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες εμφάνισαν τη μεγαλύτερη δυναμική κατά την έναρξη του έτους, με τις επενδύσεις να αυξάνονται από 239,8 δισ. δολ. το Δ’ τρίμηνο του 2024 σε 287,1 δισ. δολ. το Α’ τρίμηνο του 2025, παρά τη μείωση στον αριθμό των συναλλαγών (από 2.349 σε 1.868). Οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτέλεσαν την κινητήριο δύναμη αυτής της αύξησης, συγκεντρώνοντας 234,2 δισ. δολ. σε 1.670 συναλλαγές.

Αντιθέτως, η περιοχή EMA (Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική) κατέγραψε σημαντική πτώση, με επενδύσεις ύψους 109,2 δισ. δολ. και 1.555 συναλλαγές το Α’ τρίμηνο του 2025, έναντι 169,7 δισ. δολ. και 2.184 συναλλαγών το προηγούμενο τρίμηνο. Στην περιοχή ASPAC (Ασία-Ειρηνικός), σημειώθηκε μέτρια αύξηση, αλλά παρέμεινε η μικρότερη σε μέγεθος επενδύσεων, από 29,1 δισ. δολ. σε 37,5 δισ. δολ., με μείωση στον αριθμό συναλλαγών.

«Υπήρχε αισιοδοξία στις αρχές του 2025 ότι η γεωπολιτική αστάθεια θα περιοριστεί, ωστόσο η αβεβαιότητα που προκαλείται από τις νέες δασμολογικές πολιτικές των ΗΠΑ και τα αντίμετρα επιφέρει επιβράδυνση στην επενδυτική δραστηριότητα», ανέφερε ο Gavin Geminder, Global Head of Private Equity, KPMG International. «Πολλοί επενδυτές επιλέγουν να τηρήσουν στάση αναμονής, καθώς οι πολιτικές αυτές μεταβάλλονται συνεχώς, όπως έχουμε ήδη παρατηρήσει από τις πρώτες εβδομάδες του Απριλίου».

Βασικά σημεία – Α’ Τρίμηνο 2025

Η παγκόσμια επενδυτική δραστηριότητα PE μειώθηκε από 463,8 δισ. δολ. μεταξύ 4,958 συμφωνιών το Δ’ τρίμηνο του 2024 σε 445 δισ. δολ., μεταξύ 3,762 συμφωνιών το Α’ τρίμηνο του 2025.

Στην Αμερική, οι επενδύσεις αυξήθηκαν από 239,8 δισ. δολ. μεταξύ 2,349 συμφωνιών το Δ’ τρίμηνο του 2024 στα 287,1 δισ. δολ., μεταξύ 1,868 συμφωνιών το Α’ τρίμηνο του 2025; με τις ΗΠΑ να συμβάλλουν στο μεγαλύτερο ποσοστό της αύξησης- με τις επενδύσεις PE στη χώρα να καταγράφουν αύξηση, από 210 δισ. δολ. μεταξύ 2.113 συμφωνιών το Δ’ τρίμηνο του 2024, σε 234,2 δισ. δολ. μεταξύ 1.670 συμφωνιών κατά το Α’ τρίμηνο του 2025.

Η περιοχή EMA κατέγραψε πτώση στις επενδύσεις PE από 169,7 δισ. δολ. μεταξύ 2.184 συμφωνιών το Δ’ τρίμηνο του 2024, σε 109,2 δισ. δολ. μεταξύ 1.555 συμφωνιών το Α’ τρίμηνο του 2025, ενώ στην περιοχή ASPAC σημειώθηκε ήπια αύξηση, από 29,1 δισ. δολ. μεταξύ 288 συμφωνιών το Δ’ τρίμηνο του 2024, σε 37,5 δισ. δολ. μεταξύ 226 συμφωνιών το Α’ τρίμηνο του 2025.

Οι μέσες τιμές συναλλαγών αυξήθηκαν σε όλα τα στάδια συμφωνιών κατά το Β’ τρίμηνο του 2025, σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2024, συγκεκριμένα, το μέσο μέγεθος εξαγορών (buyouts) αυξήθηκε από 84,5 εκατ. δολ. σε 122,6 εκατ. δολ., ενώ για συγχωνεύσεις και εξαγορές (M&A) με συμμετοχή PE αυξήθηκε από 20,1 εκατ. δολ. ΗΠΑ σε 53,4 εκατ. δολ. ΗΠΑ, και για αναπτυξιακές επενδύσεις PE, από 18,5 εκατ. δολ. ΗΠΑ σε 25 εκατ. δολ..

Οι κλάδοι που προσέλκυσαν τον μεγαλύτερο όγκο επενδύσεων PE κατά το Α’ τρίμηνο του 2025 ήταν οι Τεχνολογίες, Μέσα και Τηλεπικοινωνίες με 117,4 δισ. δολ., η Βιομηχανική Παραγωγή με 66,4 δισ. δολ., και η Ενέργεια & Φυσικοί Πόροι με 61,5 δισ. δολ..

Η συνολική αξία συναλλαγών εξόδου από επενδύσεις PE σε παγκόσμιο επίπεδο κατά το Α’ τρίμηνο του 2025 ανήλθε σε 269,7 δισ. δολ., μέσω 599 συναλλαγών — εκ των οποίων 108,8 δισ. δολ. προήλθαν από εταιρικές/στρατηγικές εξαγορές, 63,1 δισ. δολ. από δευτερογενείς εξαγορές και 97,9 δισ. δολ. από δημόσιες εγγραφές (IPOs).

Η συγκέντρωση κεφαλαίων στο τέλος του Α’ τριμήνου του 2025 ανήλθε σε 98,4 δισ. δολ. μέσω 124 επενδυτικών κεφαλαίων, υπολειπόμενη σημαντικά του ρυθμού που απαιτείται για να φτάσει τα επίπεδα του 2024, όταν συγκεντρώθηκαν 508,2 δισ. δολ. ΗΠΑ μέσω 614 κεφαλαίων.

Οι κλάδοι Τεχνολογιών, Μέσων & Τηλεπικοινωνιών (TMT), Βιομηχανικής Παραγωγής και Ενέργειας & Φυσικών Πόρων κατέγραψαν τις μεγαλύτερες επενδύσεις PE κατά το Α’ τρίμηνο του 2025

Σε επίπεδο κλάδων, οι Τεχνολογίες, Μέσα και Τηλεπικοινωνίες (TMT) προσέλκυσαν το μεγαλύτερο ποσοστό επενδύσεων PE κατά το Α’ τρίμηνο του 2025, με 117,4 δισ. δολ., ακολουθούμενες από τη Βιομηχανική Παραγωγή με 66,4 δισ. δολ. και τον κλάδο της Ενέργειας & Φυσικών Πόρων με 61,5 δισ. δολ. ΗΠΑ — με τον τελευταίο να είναι ο μόνος από τους τρεις που κατέγραψε αύξηση σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2024 στο τέλος του τριμήνου. Παράλληλα, οι Υποδομές και οι Μεταφορές σημείωσαν επενδύσεις ύψους 44,4 δισ. δολαρίων ΗΠΑ στο Α’ τρίμηνο του 2025 — σχεδόν το ήμισυ των 90,6 δισ. δολαρίων που είχαν καταγραφεί συνολικά κατά το 2024.

Οι κλάδοι της Ενέργειας και της Βιομηχανικής Παραγωγής κατέγραψαν τη μεγαλύτερη αξία εξόδου

Η αγορά αρχικών δημόσιων εγγραφών (IPOs) παρέμεινε σχετικά υποτονική σε παγκόσμιο επίπεδο κατά το Α’ τρίμηνο του 2025, παρά τις προσδοκίες για σημαντική ανάκαμψη. Η αστάθεια στις δημόσιες αγορές, που σχετίζεται με τις γεωπολιτικές αβεβαιότητες, φαίνεται να οδήγησε πολλές εταιρείες στην απόφαση να αναβάλουν ή να επανεξετάσουν τα σχέδιά τους για δημόσια εγγραφή. Ωστόσο, η δραστηριότητα εξόδου PE παρουσίασε κάποια θετικά σημεία: ο κλάδος της Ενέργειας σημείωσε συνολική αξία εξόδου ύψους 119,7 δισ. δολαρίων ΗΠΑ στο Α’ τρίμηνο του 2025 — υπερβαίνοντας ήδη το ετήσιο σύνολο του 2024 (111,9 δισ. δολ.), ενώ ο κλάδος της Βιομηχανικής Παραγωγής κατέγραψε έξοδο ύψους 110,8 δισ. δολαρίων — υπερβαίνοντας το ήμισυ του ετήσιου συνόλου του 2024 (182,8 δισ. δολ.).

Η περιοχή της Αμερικής κατέγραψε αύξηση στις επενδύσεις PE κατά το Α’ τρίμηνο του 2025, με κινητήριο δύναμη τις Ηνωμένες Πολιτείες και ιστορικό ρεκόρ επενδύσεων στον Καναδά

Κατά το Α’ τρίμηνο του 2025, η περιοχή της Αμερικής κατέγραψε επενδύσεις PE ύψους 287,1 δισ. δολαρίων — αυξημένες σε σχέση με τα 239,8 δισ. δολ. του Δ’ τριμήνου 2024. Οι Ηνωμένες Πολιτείες συνέχισαν να ηγούνται της αγοράς, συγκεντρώνοντας 234,2 δισ. δολ. — αυξημένα από τα 210 δισ. δολ. του δ’ τριμήνου του 2024. Ιδιαίτερα αξιοσημείωτη ήταν η επίδοση του Καναδά, όπου οι επενδύσεις PE ανήλθαν σε επίπεδα ρεκόρ — 26,3 δισ. δολ. στο Α’ τρίμηνο του 2025, έναντι 23,1 δισ. δολαρίων στο Δ’ τρίμηνο του 2024. Παρά τον αυξημένο όγκο επενδύσεων, ο αριθμός των συμφωνιών στην περιοχή μειώθηκε από 2.349 σε 1.868, γεγονός που αντικατοπτρίζει τις εντεινόμενες ανησυχίες γύρω από τις εμπορικές εντάσεις και τους δασμούς μεταξύ των ΗΠΑ και άλλων χωρών της περιοχής.

Σε επίπεδο κλάδων, κατά το Α’ τρίμηνο του 2025 στην περιοχή της Αμερικής, οι επενδύσεις PE διαμορφώθηκαν ως εξής: ο κλάδος Τεχνολογιών, Μέσων & Τηλεπικοινωνιών (TMT) προσέλκυσε 76,6 δισ. δολ., οι Υποδομές & Μεταφορές 36 δισ. δολ., ενώ ο κλάδος της Ενέργειας & Φυσικών Πόρων 35,7 δισ. δολ..

Η επενδυτική δραστηριότητα PE στην περιοχή EMA υποχώρησε σε χαμηλό οκτώ τριμήνων

Οι επενδύσεις PE υποχώρησαν σε χαμηλό οκτώ τριμήνων αγγίζοντας τα 109,2 δισ. δολ. κατά το Α’ τρίμηνο του 2025. Η πτώση αυτή αποδίδεται σε πολλαπλούς παράγοντες, όπως οι πρόσφατες εκλογικές διαδικασίες στη Γερμανία και τη Γαλλία, η υποτονική οικονομική δραστηριότητα στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και η αυξανόμενη αβεβαιότητα γύρω από τις εμπορικές πολιτικές και τους δασμούς των ΗΠΑ. Παρά τη σημαντική πτώση σε τριμηνιαία βάση — από 36,9 δισ. δολ. σε 23,2 δισ. δολ. και από 558 σε 324 συμφωνίες — το Ηνωμένο Βασίλειο διατήρησε την ηγετική θέση ως προς τον όγκο επενδύσεων στην περιοχή EMA για το Α’ τρίμηνο του 2025. Η Γερμανία και η Γαλλία σημείωσαν επίσης σημαντικές μειώσεις: στη Γερμανία, οι επενδύσεις PE μειώθηκαν από 39,9 δισ. δολ. (278 συμφωνίες) σε 18,5 δισ. δολ. (184 συμφωνίες), ενώ στη Γαλλία καταγράφηκε πτώση από 23,1 δισ. δολ. (294 συμφωνίες) σε 13,2 δισ. δολ. (200 συμφωνίες). Σε επίπεδο κλάδων, ο TMT προσέλκυσε επενδύσεις 31,8 δισ. δολαρίων, η Βιομηχανική Παραγωγή 19 δισ. δολ., ο κλάδος Καταναλωτικών Προϊόντων & Λιανικής 17,7 δισ. δολ. και ο τομέας Ενέργειας & Φυσικών Πόρων 16 δισ. δολ..

Οι επενδύσεις PE στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού (ASPAC) παρέμειναν συγκρατημένες παρά την αύξηση της επενδυτικής δραστηριότητας στην Ιαπωνία

Οι επενδύσεις PE στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού (ASPAC) σημείωσαν ήπια άνοδο, φθάνοντας τα 37,5 δισ. δολ. κατά το Α’ τρίμηνο του 2025 μεταξύ 226 συμφωνιών, έναντι 29,1 δισ. δολαρίων στο Δ’ τρίμηνο του 2024 μεταξύ 288 συμφωνιών. Ωστόσο, ο αριθμός των συμφωνιών συνέχισε την καθοδική του πορεία από το 2021. Αν και η συνολική αξία των συμφωνιών ήταν ικανοποιητική, παρέμεινε κάτω από τα υψηλά επίπεδα προηγούμενων περιόδων.

Στην Ιαπωνία παρατηρήθηκε σημαντική ενίσχυση της δραστηριότητας, με τις επενδύσεις επιχειρηματικού κεφαλαίου (VC) να εκτοξεύονται από 5,5 δισ. δολ. (79 συμφωνίες) σε 20,2 δισ. δολ. (51 συμφωνίες), προσεγγίζοντας σχεδόν το σύνολο των επενδύσεων PE για το 2024 (22,8 δισ. δολ.). Αντίθετα, άλλες αγορές κινήθηκαν πιο υποτονικά: στην Αυστραλία, οι επενδύσεις PE μειώθηκαν από 9,1 δισ. δολ. (86 συμφωνίες) σε 5,3 δισ. δολ. (69 συμφωνίες), ενώ στην Κίνα η δραστηριότητα παρέμεινε ιδιαίτερα περιορισμένη, με μόλις 4,1 δισ. δολ. να επενδύονται σε 36 συμφωνίες — επίδοση που αποδίδεται εν μέρει στη χαμηλή οικονομική ανάπτυξη και στις συνεχιζόμενες ρυθμιστικές αβεβαιότητες.

Σε επίπεδο κλάδων, η Βιομηχανική Παραγωγή συγκέντρωσε 11,9 δισ. δολ. ΗΠΑ, ο τομέας της Ενέργειας & Φυσικών Πόρων 9,4 δισ. δολ., ενώ ο κλάδος TMT προσέλκυσε 6,6 δισ. δολ. κατά τη διάρκεια του A ’τριμήνου του 2025.

Αβεβαιότητα διατηρείται και στο Β’ τρίμηνο του 2025, ενδεχόμενη περαιτέρω υποχώρηση της δραστηριότητας PE

Οι πρώτες εβδομάδες του Β’ τριμήνου 2025 ανέδειξαν την ένταση της αβεβαιότητας που συνδέεται με τη νέα δέσμη εμπορικών δασμών των ΗΠΑ, οι οποίοι μεταβάλλονται με μεγάλη συχνότητα. Οι ανησυχίες για τις επιπτώσεις των δασμών και τις ενδεχόμενες αντίμετρες κινήσεις ενδέχεται να περιορίσουν τη δραστηριότητα PE, τουλάχιστον μέχρι να διαμορφωθεί ένα πιο ξεκάθαρο στρατηγικό πλαίσιο γύρω από την εμπορική πολιτική.

Κλάδοι με υψηλή έκθεση σε δασμούς, όπως η βιομηχανική παραγωγή, οι βιοεπιστήμες, καθώς και τα καταναλωτικά αγαθά και το λιανικό εμπόριο, ενδέχεται να δεχθούν τη μεγαλύτερη πίεση. Αντίθετα, τομείς που παρουσιάζουν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα ή είναι λιγότερο εκτεθειμένοι σε εμπορικές εντάσεις, όπως οι επιχειρηματικές υπηρεσίες, η υγειονομική περίθαλψη και οι υποδομές, αναμένεται να προσελκύσουν μεγαλύτερο μερίδιο επενδυτικού ενδιαφέροντος. Επιπλέον, επιχειρήσεις που επικεντρώνονται στην εγχώρια αγορά ενδέχεται να συγκεντρώσουν ενισχυμένη προσοχή από τους επενδυτές κατά το Β’ τρίμηνο του 2025.

O Δημήτρης Λαμπρόπουλος, Partner, Deal Advisory, KPMG στην Ελλάδα δήλωσε :«Τα ευρήματα της μελέτης της KPMG για το οικοσύστημα των Κεφαλαίων Επιχειρηματικών Συμμετοχών το πρώτο τρίμηνο του 2025 καταγράφουν τη τάση επιβράδυνσης του αριθμού των συναλλαγών εξαγορών και εξόδου από υφιστάμενες συμμετοχές καθώς και τη σημαντική δυσκολία άντλησης νέων ιδιωτικών κεφαλαίων. Προς το παρόν, οι επενδυτές PE αναζητούν ορατότητα μέσα σε ένα ταραχώδες περιβάλλον διεθνών εμπορικών σχέσεων και γεωπολιτικών εντάσεων το οποίο έχει αυξήσει σημαντικά το επίπεδο ανάληψης ρίσκου. Παρακολουθώντας στενά τις επιπτώσεις στους τομείς της οικονομίας που επικεντρώνεται το χαρτοφυλάκιο τους, παραμένουν ιδιαίτερα διστακτικοί στην ανάληψη νέων επενδυτικών πρωτοβουλιών. Οι μελλοντικές κινήσεις τους θα καθοριστούν από την πίεση για την επίτευξη συγκεκριμένων αποδόσεων για τους μετόχους τους μέσα σε αυτό το ρευστό τοπίο.»

Δημήτρης Λαμπρόπουλος, Partner, Deal Advisory, KPMG στην Ελλάδα

Όπως σημειώνει ο Gavin Geminder, Global Head of Private Equity, KPMG International :

«Υπήρχε αισιοδοξία μεταξύ των επενδυτών PE διεθνώς στις αρχές του 2025 ότι οι γεωπολιτικές αβεβαιότητες είχαν αρχίσει να σταθεροποιούνται. Ωστόσο, οι πρόσφατες ανακοινώσεις για την επιβολή νέων δασμών από τις ΗΠΑ και οι πιθανές επιπτώσεις αυτών έχουν αναμφίβολα επιβραδύνει τη δραστηριότητα, ειδικά σε τομείς όπως τα καταναλωτικά αγαθά και το λιανικό εμπόριο. Πολλοί επενδυτές τηρούν στάση αναμονής, αναζητώντας μεγαλύτερη σαφήνεια ως προς την κατεύθυνση των δασμολογικών πολιτικών και των μακροοικονομικών δεικτών, όπως οι ρυθμοί ανάπτυξης ΑΕΠ, κάτι που μέχρι στιγμής παραμένει ασαφές.»

Πηγή: skai.gr

