Κόβει επιτόκια η ΕΚΤ- «Ράβουν» κοστούμια οι τράπεζες

Toυ Χρυσόστομου Τσούφη

Σε μία εβδομάδα, η ΕΚΤ θα μειώσει ακόμη μια φορά τα επιτόκια, εκτός εξαιρετικού απροόπτου κατά 25 μονάδες βάσης.

Θα πρόκειται για την τέταρτη μείωση των επιτοκίων από τον Ιούνιο και συνολικά οι 4 αυτές μειώσεις αθροίζουν 100 μονάδες βάσης.



Παρότι είμαστε στην καρδιά της διαδικασίας μείωσης των επιτοκίων, για τις ελληνικές τράπεζες είναι Δευτέρα.

Τα στοιχεία της ΤτΕ δείχνουν ότι δεν έχουν περάσει στο σύνολο τους αυτές τις μειώσεις στα επιτόκια των δανείων που χορηγούν ενώ σε μερικές περιπτώσεις τα έχουν αυξήσει κιόλας.



Εκεί που είναι (σχεδόν) τύπος και υπογραμμός είναι στα στεγαστικά δάνεια.

Ένα νέο στεγαστικό δάνειο κυμαινόμενου επιτοκίου είχε τον Ιούνιο επιτόκιο 4,7%.

Τον Οκτώβριο μετά από 3 μειώσεις της ΕΚΤ συνολικού ύψος 75 μονάδων βάσης το ίδιο δάνειο έχει επιτόκιο 4%.

Οι τράπεζες δηλαδή έχουν περάσει στο σύνολο τους τις μειώσεις στα καινούρια στεγαστικά.



Από εκεί και πέρα όπως δείχνει ο παρακάτω πίνακας η συνολική εικόνα «γκριζάρει» πολύ. Στα επιχειρηματικά δάνεια η μείωση είναι πολύ μικρότερη από τις 75 μονάδες:



Τύπος Δανείου Επιτόκιο Ιουνίου Επιτόκιο Οκτωβρίου

Επιχειρηματικό 6,61% 6,02% (-59 μονάδες)

Χωρίς

Καθορισμένη

Διάρκεια



Επιχειρηματικό 5,41% 4,98% (-43 μονάδες)

Με

Καθορισμένη

Διάρκεια



Επαγγελματικό 7,55% 7,41% (-11 μονάδες)

Χωρίς

Καθορισμένη

Διάρκεια



Πηγή : Τράπεζα της Ελλάδας

Στα καταναλωτικά – στα οποία υπάρχουν μεν πολύ μεγαλύτερες επισφάλειες – τα επιτόκια όμως έχουν αυξηθεί !



Τύπος Δανείου Επιτοκιο Ιουνίου Επιτόκιο Οκτωβρίου

Καταναλωτικό 14,92% 14,95% ( +3 μονάδες)

Χωρίς

Καθορισμένη

Διάρκεια



Καταναλωτικό 12,23% 12,20% (- 3 μονάδες)

Με

Καθορισμένη

Διάρκεια



Πηγή : Τράπεζα της Ελλάδας



Κάπως έτσι , κι αφού όταν αυξάνονταν τα επιτόκια οι ελληνικές τράπεζες ήταν από τις ακριβότερες στην Ευρωζώνη, έτσι και τώρα που υποχωρούν παραμένουν στη ....θέση τους.



Στα καταναλωτικά δάνεια μόνο οι τράπεζες των χωρών της Βαλτικής είναι πιο ακριβές :



Λετονία 13,96%

Εσθονία 13,32%

Ελλάδα 10,86%

Ευρωζώνη 7,67%



Πηγή : ΕΚΤ



Το μέσο στεγαστικό δάνειο στην Ελλάδα είναι 27 μονάδες πιο ακριβό από τον κοινοτικό μέσο όρο και το 7ο ακριβότερο στην Ευρωζώνη :



Εσθονία 4,97%

Λετονία 4,86%

Λιθουανία 4,76%

Κύπρος 4,29%

Σλοβακία 4,09%

Ιρλανδία 3,86%

Ελλάδα 3,77%

Ευρωζώνη 3,5%



Πηγή : ΕΚΤ



Στους παθόντες και οι Ελληνικές επιχειρήσεις που υποχρεούνται να δανείζονται με το 6ο υψηλότερο επιτόκιο στην Ευρωζώνη:



Λετονία 6,3%

Λιθουανία 5,59%

Σλοβακία 5,35%

Ιρλανδία 5,07%

Μάλτα 5,05%

Ελλάδα 5,02%

Ευρωζώνη 4,57%



Πηγή : ΕΚΤ



Κερασάκι στην τούρτα τα επιτόκια καταθέσεων νοικοκυριών τα οποία στην Ελλάδα είναι από τα χαμηλότερα στην Ευρωζώνη



Μιας ημέρας Έως ένα χρόνο

Κύπρος 0 Κύπρος 1,74%

Κροατία 0,02% Ελλάδα 1,84%

Πορτογαλία 0,02% Ευρωζώνη 2,73%

Ελλάδα 0,03%

Ευρωζώνη 0,36%



Μέσα σε αυτό το κλίμα, αποκτούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού για τη βελτίωση του ανταγωνισμού στο τραπεζικό σύστημα που αναμένονται στη συζήτηση της ψήφισης του προϋπολογισμού.



Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.