Συνάντηση με το νέο πρόεδρο του ΕΒΕΑ, Γιάννη Μπρατάκο, είχε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος

Συνάντηση με τον υπουργό Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκο, είχε σήμερα ο νέος πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννης Μπρατάκος.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο κ. Μπρατάκος: «Με την ολοκλήρωση των εκλογών του ΕΒΕΑ, ξεκινά μια περίοδος εντατικής δουλειάς και συνεργασίας. Συναντήθηκα σήμερα με τον Υπουργό Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκο, για να συζητήσουμε τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της επιχειρηματικής κοινότητας, αλλά και για την ανάγκη να υπάρχει στενή συνεργασία μεταξύ του Επιμελητηρίου και του Υπουργείου.

Το ΕΒΕΑ είναι ο θεσμικός συνομιλητής της Πολιτείας και αξιόπιστος σύμβουλος των επιχειρήσεων. Αποστολή μας είναι να παρέχουμε στήριξη, κατευθύνσεις και λύσεις που θα επιτρέψουν στις ελληνικές επιχειρήσεις να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της εποχής και να εξελιχθούν περαιτέρω. Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο. Εντείνουμε τη συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς, ώστε να δημιουργήσουμε ένα βιώσιμο και ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον».

Πηγή: skai.gr

