Στις προτεραιότητες στον τομέα αρμοδιοτήτων του αναφέρθηκε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρήστος Σταϊκούρας κατά τον χαιρετισμό του στο 2nd Growthfund Summit που πραγματοποιήθηκε στο Ζάππειο Μέγαρο.

Από τον τομέα των Υποδομών ο κ. Σταϊκούρας ξεχώρισε την πρόοδο των έργων στον Βόρεια Οδικό Άξονα Κρήτης , ενώ στην ίδια περιφέρεια σημείωσε ότι η πρόοδος στο αεροδρόμιο στο Καστέλλι ήδη βρίσκεται στο 40%.

Σε ό,τι αφορά στον «πολύπαθο» όπως τον χαρακτήρισε οδικό άξονα Πάτρας – Πύργου, ανέφερε ότι θα παραδοθεί στο σύνολό του έως το τέλος του 2025 με το σημαντικότερο τμήμα του να είναι έτοιμο έως το επόμενο καλοκαίρι, τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να υπογραφεί η σύμβαση για τον οδικό άξονα Ιωαννίνων – Κακαβιάς, ενώ το πρώτο τετράμηνο του 2025 αναμένεται να προχωρήσει και στην παραχώρηση ενός ακόμη τμήματος της Εγνατίας Οδού. Σε ό,τι αφορά τον Ε65 ο κ. Σταϊκούρας σημείωσε ότι η ολοκλήρωση του υπολοίπου τμήματος του έργου θα πραγματοποιηθεί στους πρώτους μήνες του 2026.

Για τις υποδομές στο σιδηροδρομικό δίκτυο ο κ. Σταϊκούρας έκανε ιδιαίτερη μνεία στις χρηματοδοτήσεις που έχουν εξασφαλιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο τόσο για την αναβάθμιση, όσο και για την ανάπτυξη του δικτύου και την βελτίωση των συνδέσεων με την Ευρώπη. Παράλληλα ο Υπουργός αναφέρθηκε παράλληλα στην επέκταση του Προαστιακού τόσο στην Δυτική Αττική όσο και στην Δυτική Θεσσαλονίκη όσο και την επεκτάσεων του μετρό Θεσσαλονίκης.

Τέλος ο κ. Σταϊκούρας έκανε εκτενή αναφορά στα έργα υποδομών, όπως είναι τα μεγάλα αντιπλημμυρικά έργα, τα έργα αποκατάστασης από φυσικές καταστροφές και τα αρδευτικά καθώς και στην ανανέωση του στόλου στα μέσα μεταφοράς τόσο της Αθήνας όσο και της Θεσσαλονίκης.

Για τον ουσιαστικό ρόλο του Υπερταμείου στην ανάπτυξη της Ελλάδας, με τη στήριξη της Περιφέρειας και της τοπικής οικονομίας μίλησε ο Θεόδωρος Λιβάνιος Υπουργός Εσωτερικών. ​ Για να δημιουργηθούν οι κατάλληλες υποδομές που θα διατηρήσουν και θα αυξήσουν τον κόσμο στην περιφέρεια, δρομολογούνται έργα 57 δισ. ευρώ, μέσω του Αναπτυξιακού Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» και του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. «Θέλουμε να ξαναδούμε τα χωριά μας να ζωντανεύουν» τόνισε ο Υπουργός, μιλώντας για μια σειρά έργων στρατηγικής σημασίας, με επίκεντρο την περιφερειακή ανάπτυξη, που δρομολογούνται σε συνεργασία με τη Μονάδα Στρατηγικών Επενδύσεων και τα οποία υλοποιούνται με γρήγορους ρυθμούς.

Σε αυτή την προσπάθεια ουσιαστικός είναι ο ρόλος του Υπερταμείου, καθώς σχεδιάζει έργα με επίκεντρο την Περιφέρεια και έμφαση στις υποδομές, για να δώσει κίνητρα που θα συγκρατήσουν πληθυσμιακές ομάδες στον τόπο τους. ​ Φέρνοντας ως παράδειγμα το σταθμό στα σύνορα με τον Έβρο, ο ίδιος αναφέρθηκε στη σημασία των κινήτρων. Όπως είπε, κίνητρο για τη δημιουργία ενός σύγχρονου σταθμού που χρονολογείται από τη δεκαετία του ΄60, ήταν η ανάγκη να ανταποκρίνεται στα πρότυπα ανταγωνιστικών αγορών και στη συγκεκριμένη περίπτωση, της Τουρκίας, που θα καταστήσουν ελκυστική την προσέλευση τουριστών στη χώρα μας. ​ «Οι προκλήσεις είναι εδώ και είναι μπροστά μας» τόνισε ο κ. Λιβάνιος και κατέληξε ότι «η χώρα χρειάζεται όραμα, το οποίο εκτός από την Κυβέρνηση διαθέτουν το Υπερταμείο και οι θυγατρικές του. «Καθώς χάσαμε 15% με 20% του πληθυσμού από τις περιφερειακές ενότητες, δεν υπάρχει καμία καθυστέρηση» συμπλήρωσε.

Στη συμβολή της Μονάδας Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας (Project Preparation Facility – PPF) αναφέρθηκε ο Εντεταλμένος Σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ, κ. Παναγιώτης Σταμπουλίδης στην τοποθέτηση του στο πάνελ «Συμπράττοντας για την Ανάπτυξη: Εργαλεία και ευκαιρίες για τις εθνικές υποδομές», το οποίο συντόνισε η δημοσιογράφος της Ναυτεμπορικής, Νικόλ Λειβαδάρη. Σύμφωνα με τον κ. Σταμπουλίδη «από την πρώτη ημέρα που συστάθηκε η μονάδα το 2021 έως σήμερα έχουν υλοποιηθεί έργα ύψους 3 δισ. ευρώ τα οποία χρηματοδοτούνται κυρίως από το Πρόγραμμα Αναπτυξης και Ανθεκτικότητας ενώ αυτή την στιγμή δεν υπάρχει γωνιά της Ελλάδας που να μην υπάρχει έργο το οποίο να έχει δημοπρατήσει η Μονάδας Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του ΤΑΙΠΕΔ». Όσον αφορά στην εμπλοκή του PPF στην διαχείριση των δημόσιων συμβάσεων ο κ. Σταμπουλίδης σημείωσε ότι ο ρόλος του δεν εντοπίζεται μόνο στην ωρίμανση των έργων αλλά στην κινητοποίηση της αγοράς, στην επίτευξη ανταγωνισμού και διαφάνειας στις διαδικασίες προσφέροντας παράλληλα ταχύτερες διαδικασίες και καλύτερες τιμές για το Δημόσιο.

Ιδιαίτερη μνεία έκανε ο κ. Σταμπουλίδης στην ένταξη του ΤΑΙΠΕΔ κάτω από την ομπρέλα του Υπερταμείου από τις αρχές του 2025. Σύμφωνα με τον Εντεταλμένο Σύμβουλο του Ταμείου, η εμπειρία της Μονάδας Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας θα αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για την επίσπευση έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη τόσο από τον όμιλο όσο και θυγατρικές του.

Να κινητοποιήσει ιδιωτικά κεφάλαια, κάλεσε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στην παρέμβασή του ο κ. Πέτρος Σουρέτης, Εντεταλμένος Σύμβουλος της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Ο κ. Σουρέτης υποστήριξε ότι οι ΣΔΙΤ (Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα) και οι παραχωρήσεις είναι διαθέσιμα και δοκιμασμένα εργαλεία για να δώσουν λύσεις στα μεγάλα προβλήματα υποδομών όπως π.χ. το κυκλοφοριακό του λεκανοπεδίου Αττικής και να προσφέρουν μια ανάσα στους πολίτες.

Η οικονομική ανάπτυξη και ταυτόχρονα η λύση σε πολλά προβλήματα των πολιτών μπορεί να προέλθει μόνο από επενδύσεις ιδιωτικών κεφαλαίων, εξήγησε ο κ. Σουρέτης, ζητώντας από το Υπουργείο να αξιοποιήσει εργαλεία όπως οι ΣΔΙΤ και οι παραχωρήσεις, που αποδεδειγμένα προσφέρουν έργα on time, on budget, με υψηλή ποιότητα και ανθεκτικότητα. Έτσι, υποστήριξε ο κ. Σουρέτης, θα μπορέσουμε να ξεφύγουμε από την τελευταία θέση στις επενδύσεις σε κατασκευές ως ποσοστό του ΑΕΠ στην Ευρώπη των 27, με μόλις 4,8%, όταν ο μέσος όρος των 27 είναι στο 11,5% και η Ρουμανία στο 16,7%! Ενθάρρυνε τη χρήση του εργαλείου των Πρότυπων Προτάσεων και την κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων ώστε να βρεθούν οι αναγκαίοι πόροι για επενδύσεις στις υποδομές. Παράλληλα, ζήτησε να μπει προτεραιότητα στα έργα, να δοθούν κίνητρα και να αρθούν τα αντικίνητρα.

Κλείνοντας την παρέμβασή του, ο κ. Σουρέτης επισήμανε τη διαθεσιμότητα του κλάδου αλλά και ειδικότερα του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ηγέτιδας δύναμης στις παραχωρήσεις και τις κατασκευές υποδομών στην Ελλάδα, με συνεισφορά 4,8 δισ. ευρώ, ή 1,12% του συνολικού Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος και περίπου 37.500 θέσεις εργασίας για την περίοδο 2022-2023, να διαθέσουν ιδιωτικά κεφάλαια και να αναλάβουν επενδυτικές πρωτοβουλίες ώστε να προχωρήσουν τα αναγκαία έργα.

O Πρόεδρος της ΔΕΘ – Helexpo κ. Τάσος Τζήκας τοποθετήθηκε για τις αλλαγές που λαμβάνουν χώρα αυτό το διάστημα στη Θεσσαλονίκη σημειώνοντας ότι το Μετρό, το FlyOver και η Ανάπλαση της ΔΕΘ σε συνδυασμό με τις μεγάλες επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα στον τεχνολογικό τομέα «θα συμβάλλουν στην βελτίωση της ατμόσφαιρας της πόλης, της αυτοπεποίθησης της πόλης και θα βοηθήσουν την Θεσσαλονίκη να αναβαθμιστεί».

Ο κ. Τζήκας χαρακτήρισε την Ανάπλαση της ΔΕΘ ως ένα εμβληματικό έργο η ολοκλήρωση του οποίου θα καταστήσει τη Θεσσαλονίκη το εκθεσιακό κέντρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, ενώ ταυτόχρονα θα παραχωρήσει στους κατοίκους της πόλης ένα ανοιχτό πάρκο 110 στρεμμάτων. Για την πρόοδο του έργου σημείωσε ότι «το επόμενο διάστημα αναμένεται από το ΤΑΙΠΕΔ η κατοχύρωση του Τεχνικού Συμβούλου του έργου με τον διαγωνισμό να ακολουθεί το 2025 ενώ το 2026 εκτιμάται η εγκατάσταση της κατασκευαστικής εταιρείας στους χώρους της Helexpo».

Τον έντονο περιφερειακό χαρακτήρα της ΓΑΙΑΟΣΕ, που διαχειρίζεται ένα χαρτοφυλάκιο 100 χιλιάδων στρεμμάτων γης και 4.000 ακινήτων διάσπαρτων σε όλη την επικράτεια επισήμανε ο Πρόεδρος της ΓΑΙΑΟΣΕ, Κωνσταντίνος Κεσεντές μιλώντας στο πάνελ Περιφερειακή Ανάπτυξη: Κινητήριος Δύναμη για την Ανθεκτικότητα και την Ευημερία, το οποίο συντόνισε ο δημοσιογράφος του Powergame Φώτης Κόλλιας. Διαχώρισε τρεις κατηγορίες ακινήτων, με πρώτα εκείνα που παρουσιάζουν μεγάλη δυναμική ανάπτυξης, όπως τα πολυτροπικά εμπορευματικά κέντρα σε Θριάσιο και Γκόνο. Οι προσφορές στον εν εξελίξει διαγωνισμό για τον Γκόνο αναμένονται ως τις 16 Δεκεμβρίου, με το επενδυτικό ενδιαφέρον να προδιαγράφεται έντονο, ώστε να προχωρήσει στον ανταγωνιστικό διάλογο και την κατάθεση οικονομικών προσφορών.

«Είναι μια επένδυση περίπου 200 εκατ. ευρώ σε μία έκταση 670 στρεμμάτων, που θα δημιουργήσει άμεσα και έμμεσα 3.000 θέσεις εργασίας, και θα δώσει ένα εργαλείο εξωστρέφειας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της περιοχής», σημείωσε ο κ. Κεσεντές.

Οι μεσαίες παρεμβάσεις αφορούν εμβληματικά κτήρια Σιδηροδρομικών Σταθμών, όπου θα αναπτυχθούν επιπλέον χρήσεις εμπορικές και πολιτιστικές, δημιουργώντας όπως έχει δείξει η ευρωπαϊκή εμπειρία έναν πόλο ανάπτυξης για την ευρύτερη περιοχή. Έχει ήδη ξεκινήσει διαγωνισμός για τεχνικό σύμβουλο που θα κάνει την προμελέτη για τους σιδηροδρομικούς σταθμούς Θεσσαλονίκης και Πειραιά.

Όσο για τα μικρότερου εμπορικού ενδιαφέροντος κτήρια που είναι διάσπαρτα ανά την Ελλάδα, πρόθεση της ΓΑΙΑΟΣΕ, κατά τον κ. Κεσεντέ, είναι η αξιοποίηση σε συνεργασία με τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης.

Σε πέντε πυλώνες για την τουριστική ανάπτυξη της χώρας εστίασε ο Αλέξανδρος Θάνος, ​ Εντεταλμένος Σύμβουλος του ΣΕΤΕ, τονίζοντας πως η βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη περνά μέσα από την περιφερειακή ανάπτυξη. «Σχεδόν 28,5 δισ. ευρώ έρχονται στην χώρα από τον τουρισμό, άμεσα το 14% του ΑΕΠ και έμμεσα, σχεδόν το 30%», σημείωσε και συμπλήρωσε πως «η περιφερειακή ανάπτυξη λειτουργεί προσθετικά στο να διατηρήσουμε ένα θετικό πρόσημο».

Στον αντίποδα, όπως τόνισε, ποσοστό σχεδόν 90% των εσόδων έρχεται από πέντε περιφέρειες και κατανέμεται σε περίπου πέντε μήνες, με μια μικρή αλλαγή να διαφαίνεται φέτος τον Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, χωρίς όμως να ανατρέπεται το κυρίαρχο μοντέλο «ήλιος και θάλασσα». Για να υπάρξει όμως συνολική τουριστική ανάκαμψη, ο κ. Θάνος παρέθεσε πέντε πυλώνες: υποδομές, ​ διαχείριση τουριστικών προορισμών, ανθρώπινο δυναμικό, βιωσιμότητα και σύνδεση με το περιβάλλον.

Κλείνοντας, έκανε ειδική αναφορά στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, όπου μέσω του τέλους για την κλιματική κρίση που επιβαρύνει αποκλειστικά τον τουριστικό κλάδο η συμβολή του για το 2025 θα είναι, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό, 580 εκατ. ευρώ.

Η ​ Λουκία Σαράντη Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος αναφέρθηκε στην ύψιστη σημασία που έχει η πρωτοβουλία της Κυβέρνησης να τοποθετήσει το θέμα των περιφερειακών ανισοτήτων στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με αρμόδιους φορείς και τόνισε ότι «κλειδί» για την αντιμετώπιση του φαινομένου αποτελεί η βιομηχανία. Όπως εξήγησε η προσέλκυση επενδύσεων στη βιομηχανία, συμβάλλει στη βελτίωση συνθηκών διαβίωσης, καθώς δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας και νέες υποδομές, που συμβάλλουν ώστε πληθυσμιακές ομάδες να παραμείνουν στον τόπο τους και επιπλέον να προσελκύσουν και νέο κόσμο. ​ Όπως τόνισε η κυρία ​ Σαράντη, το θέμα απαιτεί μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. ​ Φέρνοντας ως παράδειγμα ερημωμένες περιοχές σε Θεσσαλία, Ήπειρο και Θράκη, αναφέρθηκε στα χαρακτηριστικά τους, όπου οι λιγοστοί κάτοικοι είναι γερασμένοι και συνήθως μη μορφωμένοι. Γι’ αυτό κατέληξε είναι πολύ σημαντικό να δοθούν κίνητρα για επενδύσεις, στην Παιδεία και την Υγεία.

Σύντομο χαιρετισμό μέσω μαγνητοσκοπημένου μηνύματος απηύθυνε η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, τονίζοντας τον σημαίνοντα ρόλο του τουρισμού στην ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης. «Η διάχυση των πολλαπλών ωφελειών του τουρισμού μπορεί να γίνει καταλύτης για την περιφερειακή ανάπτυξη, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, την ευημερία των τοπικών κοινωνιών», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ως προς τη στρατηγική του υπουργείου για τη διασφάλιση της ανθεκτικότητας και της ισόρροπης ανάπτυξης, έκανε ιδιαίτερη αναφορά σε πολιτικές και δράσεις για τον εμπλουτισμό της τουριστικής προσφοράς και την ανάδειξη ξεχωριστών ταξιδιωτικών εμπειριών καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου και σε όλες τις περιφέρειες, μεταξύ των οποίων η θεσμοθέτηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Τουρισμού και η παροχή κινήτρων για τη σύσταση οργανισμών διαχείρισης και προώθησης προορισμών ανά την επικράτεια.

Πηγή: skai.gr

