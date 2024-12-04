Κλείσιμο με άνοδο για το Χρηματιστήριο των ΗΠΑ

Με κέρδη έκλεισε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης όπου οι τρεις βασικοί δείκτες κατέγραψαν νέα ρεκόρ, αφού οι επενδυτές αντέδρασαν θετικά στις δηλώσεις του επικεφαλής της Fed Τζερόμ Πάουελ για την ευρωστία της αμερικανικής οικονομίας.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 308,51 μονάδων (+0,69%), στις 45.014,04 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 254,21 μονάδων (+1,30%), στις 19.735,12 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 36,61 μονάδων (+0,61%), στις 6.086,49 μονάδες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

