Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την Πέμπτη αντίμετρα ύψους έως και 95 δισεκατομμυρίων ευρώ (107,2 δισ. δολάρια) για εισαγωγές από τις Ηνωμένες Πολιτείες, σε περίπτωση αποτυχίας των εμπορικών διαπραγματεύσεων με την Ουάσινγκτον για την άρση μιας σειράς δασμών που έχει επιβάλει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Τα νέα μέτρα, που αποτελούν την απάντηση της ΕΕ στους αμερικανικούς δασμούς στις εισαγωγές αυτοκινήτων και στους ευρύτερους «ανταποδοτικούς» δασμούς, θα στοχεύσουν σε προϊόντα όπως το αμερικανικό κρασί, τα ψάρια, τα αεροσκάφη, τα αυτοκίνητα και τα ανταλλακτικά τους, τα χημικά, τον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, τα προϊόντα υγείας και τα μηχανήματα.

Αυτά περιλαμβάνονται σε έναν κατάλογο 200 σελίδων με περισσότερα από 4.800 προϊόντα, τον οποίο συνέταξαν αξιωματούχοι εμπορίου της ΕΕ σε απάντηση στους «ανταποδοτικούς» δασμούς που επέβαλε ο Τραμπ. Σύμφωνα με τη Eurostat, οι εισαγωγές της ΕΕ για τα συγκεκριμένα είδη ξεπέρασαν τα 109 δισεκατομμύρια ευρώ το 2024 — με τα αεροσκάφη να κατέχουν τη μερίδα του λέοντος με πάνω από 13 δισ. ευρώ, και τα αυτοκίνητα να ακολουθούν με 7 δισ. ευρώ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία συντονίζει την εμπορική πολιτική για τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ, ανακοίνωσε ότι ξεκινά έναν μήνα δημόσιας διαβούλευσης, ώστε τα κράτη μέλη και οι επιχειρήσεις να εκφράσουν τις απόψεις τους. Στη συνέχεια, θα λάβει την τελική της απόφαση για τα αντίμετρα, τα οποία πιθανόν να αφορούν μικρότερης αξίας εισαγωγών από τις ΗΠΑ.

Η ανακοίνωση της νέας λίστας προϊόντων που ενδέχεται να στοχοποιήσει η ΕΕ συμπίπτει με την ημέρα κατά την οποία αναμένεται να ανακοινώσει ο Τραμπ την επίτευξη εμπορικής συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Βρετανίας.

Στην ΕΕ έχουν ήδη επιβληθεί και εφαρμοστεί δασμοί 25% από τις ΗΠΑ σε εισαγωγές χάλυβα, αλουμινίου και αυτοκινήτων, καθώς και «ανταποδοτικοί» δασμοί 10% σχεδόν σε όλα τα άλλα προϊόντα — ποσοστό που μπορεί να αυξηθεί σε 20% μετά τη λήξη της 90ήμερης αναστολής που ανακοίνωσε ο Τραμπ στις 8 Ιουλίου.

Η Επιτροπή έχει επανειλημμένα τονίσει ότι προτιμά μια διαπραγματευτική λύση αντί για έναν εμπορικό πόλεμο με αντίποινα, αλλά θέλει να είναι προετοιμασμένη με αντίμετρα για τον Ιούλιο σε περίπτωση που δεν υπάρξει συμφωνία.

Τον Απρίλιο, η ΕΕ είχε εγκρίνει δασμούς, κυρίως 25%, σε αμερικανικά προϊόντα αξίας 21 δισ. ευρώ, όπως καλαμπόκι, σιτάρι, μοτοσικλέτες και είδη ένδυσης. Τα μέτρα αυτά, ως απάντηση στους αμερικανικούς δασμούς στα μέταλλα, ανεστάλησαν πριν τεθούν σε εφαρμογή, μετά την ανακοίνωση του Τραμπ για 90ήμερη παύση.

Η Επιτροπή έχει δηλώσει ότι οι αμερικανικοί δασμοί που ισχύουν καλύπτουν ήδη 380 δισ. ευρώ ή το 70% των ευρωπαϊκών εξαγωγών προς τις ΗΠΑ, ποσοστό που θα μπορούσε να φτάσει το 97% αν οι ΗΠΑ επεκτείνουν τους δασμούς τους σε φαρμακευτικά προϊόντα, ημιαγωγούς, κρίσιμα ορυκτά και φορτηγά.

Ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος, Τζέι Ντι Βανς , δήλωσε την Τετάρτη ότι οι συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρώπης συνεχίζονται και ότι η Ουάσινγκτον ασκεί πίεση στην ΕΕ για τη μείωση των δασμών και των ρυθμιστικών φραγμών, με στόχο τη βελτίωση της εμπορικής σχέσης.



