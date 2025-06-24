Συντάξεις Ιουλίου 2025: Αντίστροφη μέτρηση για τις πληρωμές

O συντάξεις Ιουλίου 2025 θα εμφανιστούν στον τραπεζικό λογαριασμό των δικαιούχων συνταξιούχων από αύριο Τρίτη το απόγευμα, μετά τις 17:00 περίπου και έως τις 21:00, ανάλογα με την τράπεζα.

Υπενθυμίζεται ότι (και) σε αυτήν την πληρωμή ισχύει ο κανόνας διαχωρισμού των συνταξιούχων σε Μισθωτούς και μη Μισθωτούς, που συνεχίζει να εφαρμόζει ο e-ΕΦΚΑ για την καλύτερη και πιο αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος πληρωμών.

Ειδικότερα, την Τετάρτη 25 Ιουνίου 2025 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ. Την ίδια ημερομηνία καταβάλλονται οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν.4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί από 1.1.2017 και έπειτα), όπως επίσης και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (Μη Μισθωτών και Μισθωτών).

Δύο ημέρες μετά, την Παρασκευή 27 Ιουνίου 2025, είναι προγραμματισμένο σύμφωνα με τον σχεδιασμό πληρωμών του e-ΕΦΚΑ, να καταβληθούν οι συντάξεις:

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Τραπεζών

ΟΤΕ

ΔΕΗ

ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ

ΝΑΤ

ΕΤΑΤ και

ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.

Την Παρασκευή (27/6) θα πληρωθούν τόσο οι κύριες όσο και οι επικουρικές συντάξεις Ιουλίου 2025 του Δημοσίου.

