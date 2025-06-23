Συνολικά 4.386 αιτήσεις υποβλήθηκαν για εγγραφές βρεφών και νηπίων στους 28 βρεφονηπιακούς σταθμούς της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) για τη σχολική χρονιά 2025-2026, που αποτελεί αριθμό ρεκόρ, σημειώνοντας αύξηση 6% σε σχέση με πέρυσι, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Οι ιδιόκτητοι βρεφονηπιακοί σταθμοί της ΔΥΠΑ λειτουργούν από την 1η Σεπτεμβρίου έως την 31η Ιουλίου, από τις 06:45 έως τις 16:00 (Δευτέρα έως Παρασκευή) και απευθύνονται σε βρέφη και νήπια από 6 μηνών έως 4 ετών.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, εφαρμόζεται ημερήσιο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης για την αρμονική εκπαιδευτική και ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών.

Η φιλοξενία των βρεφών και νηπίων είναι δωρεάν και τα κριτήρια επιλογής είναι οικονομικά και κοινωνικά.

Βρεφονηπιακοί σταθμοί Αττικής: Αγίας Βαρβάρας, Άνω Λιοσίων, Ελευσίνας, Κερατσινίου, Μενιδίου, Μοσχάτου, Ολυμπιακού Χωριού, Περιστερίου και Χαϊδαρίου.

Επίσης, από τον Σεπτέμβριο θα λειτουργήσει νέος βρεφικός σταθμός σε κτήριο της ΔΥΠΑ στο Ίλιον.

Βρεφονηπιακοί σταθμοί περιφέρειας: Αγρινίου, Άρτας, Δράμας, Ηγουμενίτσας, Ιωαννίνων, Καβάλας, Καλαμάτας, Καρδίτσας, Καρπενησίου, Κομοτηνής, Μεσολογγίου, Νάουσας, Ξάνθης, Πατρών, Πυλαίας Θεσσαλονίκης, Σερρών και Τρικάλων.

Σημειώνεται ότι ο βρεφονηπιακός σταθμός Λάρισας, που υπέστη σημαντική καταστροφή από την κακοκαιρία Daniel, αναμένεται να επαναλειτουργήσει στις αρχές του 2026.

Στο επόμενο διάστημα θα αναρτηθούν προσωρινοί πίνακες επιλεγέντων, αναπληρωματικών και αποκλειομένων βρεφών και νηπίων και οι δικαιούχοι θα μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.dypa.gov.gr/brefonipiaki-paidiki-stathmi-dypa.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

