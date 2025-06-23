Κατρακύλα άνω του 7% για το αργό, μετά την ιρανική επίθεση στο Κατάρ

Ελεύθερη πτώση σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου μετά την επίθεση που εξαπέλυσε το Ιράν κατά της αμερικανικής αεροπορικής βάσης Αλ Ουντέιντ στο Κατάρ, που αποτελεί τη μεγαλύτερη στρατιωτικής βάσης των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, σε αντίποινα για την επίθεση της Ουάσιγκτον στις πυρηνικές εγκαταστάσεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας το Σάββατο.

Ειδικότερα, το αμερικανικό αργό τύπου West Texas Intermediate (WTI) έκλεισε 5,33 δολάρια ή 7,22% χαμηλότερα, στα 68,51 δολάρια το βαρέλι, ενώ το πετρέλαιο Brent, που αποτελεί και παγκόσμιο σημείο αναφοράς, σημείωσε «βουτιά» κατά 5,73 δολάρια ή 7,44%, ολοκληρώνοντας την ημέρα στα 71,28 δολάρια το βαρέλι.

Η πτώση επήλθε εν μέσω εκτιμήσεων παραγόντων της αγοράς ότι η πυραυλική επίθεση του Ιράν κατά της αμερικανικής βάσης στο Κατάρ, που δεν είχε θύματα, θα μπορούσε να οδηγήσει σε σταδιακή αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, αφότου μάλιστα έγινε γνωστό ότι η Τεχεράνη είχε ενημερώσει σχετικά την Ντόχα πριν την επίθεση. Συγκεκριμένα οι αναλυτές εκτιμούν ότι η επίθεση του Ιράν δεν είχε στόχο την κλιμάκωση της έντασης, αλλά ήταν ένας τρόπος για την Τεχεράνη να σώσει τα προσχήματα.

«Η αγορά προεξοφλεί ένα σενάριο όπου η κατάσταση αποκλιμακώνεται σταδιακά», σημείωσε ο Χόρχε Λεόν, επικεφαλής γεωπολιτικών αναλύσεων στη Rystad Energy, μιλώντας στο CNBC.

«Το ανησυχητικό είναι ότι το άλλο ακραίο σενάριο, στο οποίο υπάρχει η απειλή κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ, εξακολουθεί να είναι ρεαλιστικό», δήλωσε ο Λεόν. «Τα πράγματα θα μπορούσαν να εξελιχθούν πολύ, πολύ γρήγορα», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.