Ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν σταθμό άντλησης πετρελαίου

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη του έπληξαν έναν σταθμό άντλησης πετρελαίου στην περιοχή Ταμπόφ της Ρωσίας, με αποτέλεσμα την αναστολή του εφοδιασμού μέσω του αγωγού Ντρούζμπα (Druzhba).

«Ως αποτέλεσμα της επίθεσης, ξέσπασε φωτιά στην εγκατάσταση. Η άντληση πετρελαίου μέσω του κύριου αγωγού Druzhba διέκόπη εντελώς», αναφέρεται σε ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου. Στην οποία προστίθεται ότι ο σταθμός ήταν μέρος της πολεμικής προσπάθειας της Μόσχας στην Ουκρανία.

Πηγή: skai.gr

