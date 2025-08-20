ΤτΕ: Στα 7,6 δισ. το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών το α' εξάμηνο, μειωμένο σε σχέση με το 2024

Τον Ιούνιο του 2025, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών κατέγραψε έλλειμμα ύψους 1,2 δισ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος τον αντίστοιχο μήνα του 2024, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, λόγω της επιδείνωσης των ισοζυγίων αγαθών, πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων, ενώ το ισοζύγιο υπηρεσιών κατέγραψε μικρή βελτίωση.

Το πρώτο εξάμηνο του 2025, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών μειώθηκε κατά 692,7 εκατ. ευρώ έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2024 και διαμορφώθηκε σε 7,6 δισ. ευρώ, λόγω της βελτίωσης όλων των επιμέρους ισοζυγίων και κυρίως του ισοζυγίου αγαθών και, σε μικρότερο βαθμό, των ισοζυγίων πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων και υπηρεσιών.

Τον Ιούνιο, σε τρέχουσες τιμές, οι εξαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 7,7% (2,1% σε σταθερές τιμές), ενώ οι εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 5,5% (8,4% σε σταθερές τιμές). Ειδικότερα, σε τρέχουσες τιμές οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν κατά 2,6% (5,8% σε σταθερές τιμές) και οι αντίστοιχες εισαγωγές κατά 9,5% (8,8% σε σταθερές τιμές).

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών κατέγραψε άνοδο, πρωτίστως χάρη στη βελτίωση του ισοζυγίου ταξιδιωτικών υπηρεσιών και, σε μικρότερο βαθμό, του ισοζυγίου λοιπών υπηρεσιών, ενώ το ισοζύγιο μεταφορών επιδεινώθηκε. Σε σχέση με τον Ιούνιο του 2024, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών μειώθηκαν κατά 1,7%, ενώ οι σχετικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 8,8%.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων διευρύνθηκε σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, αντανακλώντας κυρίως τη μείωση των καθαρών εισπράξεων από λοιπά πρωτογενή εισοδήματα και, σε μικρότερο βαθμό, την αύξηση των καθαρών πληρωμών για τόκους, μερίσματα και κέρδη. Το έλλειμμα του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων υπερδιπλασιάστηκε σε σχέση με τον Ιούνιο του 2024, ως αποτέλεσμα της αύξησης των καθαρών πληρωμών στον τομέα της γενικής κυβέρνησης.

Το α΄ εξάμηνο

Το πρώτο εξάμηνο του 2025, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών μειώθηκε κατά 692,7 εκατ. ευρώ έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2024 και διαμορφώθηκε σε 7,6 δισ. ευρώ.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών μειώθηκε, καθώς η μείωση των εισαγωγών υπερέβη αυτή των εξαγωγών σε απόλυτους όρους. Σε τρέχουσες τιμές, οι εξαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 4,8% (+0,3% σε σταθερές τιμές) και οι εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 3,8% (-2,3% σε σταθερές τιμές). Ειδικότερα, σε τρέχουσες τιμές οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν κατά 4,3% και οι αντίστοιχες εισαγωγές κατά 3,7% (6,6% και 2,8% σε σταθερές τιμές αντίστοιχα).

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών κατέγραψε μικρή άνοδο, κυρίως λόγω της βελτίωσης του ισοζυγίου ταξιδιωτικών υπηρεσιών και, σε μικρότερο βαθμό, του ισοζυγίου λοιπών υπηρεσιών, η οποία αντισταθμίστηκε σε μεγάλο βαθμό από την επιδείνωση του ισοζυγίου μεταφορών. Σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2024, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν ελαφρώς κατά 0,6% και οι σχετικές εισπράξεις κατά 11,0%.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων κατέγραψε μείωση σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, αντανακλώντας κυρίως την αύξηση των καθαρών εισπράξεων από λοιπά πρωτογενή εισοδήματα. Το πλεόνασμα του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων αυξήθηκε έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2024, λόγω της μείωσης των καθαρών πληρωμών στον τομέα της γενικής κυβέρνησης, η οποία αντισταθμίστηκε εν μέρει από τη μείωση των καθαρών εισπράξεων στους λοιπούς, εκτός της γενικής κυβέρνησης, τομείς της οικονομίας.

Ισοζύγιο Κεφαλαίων

Τον Ιούνιο του 2025, το ισοζύγιο κεφαλαίων παρουσίασε έλλειμμα ύψους 19,4 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος τον αντίστοιχο μήνα του 2024, αντανακλώντας την καταγραφή καθαρών πληρωμών έναντι καθαρών εισπράξεων στους λοιπούς, εκτός της γενικής κυβέρνησης, τομείς της οικονομίας.

Το πρώτο εξάμηνο του 2025, το ισοζύγιο κεφαλαίων εμφάνισε πλεόνασμα ύψους 1,2 δισ. ευρώ, έναντι ελλείμματος την αντίστοιχη περίοδο του 2024, λόγω της αύξησης των καθαρών εισπράξεων της γενικής κυβέρνησης και της μείωσης των καθαρών πληρωμών στους λοιπούς, εκτός της γενικής κυβέρνησης, τομείς της οικονομίας.

Συνολικό Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών και Κεφαλαίων

Τον Ιούνιο του 2025, το συνολικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων (το οποίο αντιστοιχεί στις ανάγκες της οικονομίας για χρηματοδότηση από το εξωτερικό) παρουσίασε έλλειμμα ύψους 1,2 δισ. ευρώ σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, όταν είχε καταγραφεί πλεόνασμα.

Το πρώτο εξάμηνο του 2025, το έλλειμμα του συνολικού ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων μειώθηκε σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024 και διαμορφώθηκε σε 6,4 δισ. ευρώ.

Ισοζύγιο Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών

Τον Ιούνιο του 2025, στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων, οι απαιτήσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού κατέγραψαν καθαρές ροές ύψους 298,7 εκατ. ευρώ και οι υποχρεώσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού καθαρές ροές ύψους 729,1 εκατ. ευρώ.

Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η άνοδος των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού αντανακλά κυρίως την αύξηση κατά 656,0 εκατ. ευρώ των τοποθετήσεών τους σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού και, σε μικρότερο βαθμό, την αύξηση κατά 231,4 εκατ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε μετοχές επιχειρήσεων μη κατοίκων. Η αύξηση των υποχρεώσεών τους οφείλεται κυρίως στην άνοδο κατά 1,6 δισ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ελληνικά ομόλογα και έντοκα γραμμάτια.

Στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων καταγράφηκε μείωση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού, κυρίως λόγω της μείωσης κατά 808,7 εκατ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε καταθέσεις και repos στο εξωτερικό και, σε μικρότερο βαθμό, της μείωσης κατά 272,5 εκατ. ευρώ της χορήγησης δανείων σε μη κατοίκους από εγχώρια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, οι οποίες αντισταθμίστηκαν μερικώς από τη στατιστική προσαρμογή που συνδέεται με την έκδοση τραπεζογραμματίων (κατά 322,0 εκατ. ευρώ). Η μείωση των υποχρεώσεων των κατοίκων προέρχεται κυρίως από τη μείωση κατά 1,7 δισ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε καταθέσεις και repos στην Ελλάδα (συμπεριλαμβάνεται και ο λογαριασμός TARGET), η οποία αντισταθμίστηκε, ως ένα βαθμό, από τη στατιστική προσαρμογή που συνδέεται με την έκδοση τραπεζογραμματίων (κατά 322,0 εκατ. ευρώ).

Το πρώτο εξάμηνο του 2025, στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων, οι απαιτήσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού κατέγραψαν καθαρές ροές ύψους 2,0 δισ. ευρώ και οι υποχρεώσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού, που αντιστοιχούν σε άμεσες επενδύσεις μη κατοίκων στην Ελλάδα, σημείωσαν καθαρές ροές ύψους 2,8 δισ. ευρώ.

Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η μείωση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται κυρίως στην υποχώρηση κατά 2,0 δισ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού, η οποία αντισταθμίστηκε σε μεγάλο βαθμό από την άνοδο κατά 1,5 δισ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε μετοχές επιχειρήσεων μη κατοίκων. Η αύξηση των υποχρεώσεων των κατοίκων αντανακλά κυρίως την άνοδο κατά 7,5 δισ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ελληνικά ομόλογα και έντοκα γραμμάτια, καθώς και την αύξηση κατά 1,4 δισ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε μετοχές εγχώριων επιχειρήσεων.

Στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων, η αύξηση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται κυρίως στη στατιστική προσαρμογή για την έκδοση τραπεζογραμματίων (κατά 2,9 δισ. ευρώ) και, σε μικρότερο βαθμό, στην αύξηση κατά 189,5 εκατ. ευρώ της χορήγησης δανείων σε μη κατοίκους, η οποία αντισταθμίστηκε μερικώς από την υποχώρηση κατά 281,6 εκατ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε καταθέσεις και repos στο εξωτερικό. Η μείωση των υποχρεώσεων των κατοίκων συνδέεται με την υποχώρηση κατά 4,9 δισ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε καταθέσεις και repos στην Ελλάδα (περιλαμβάνεται και ο λογαριασμός TARGET), που αντισταθμίστηκε, ως ένα βαθμό, από τη στατιστική προσαρμογή για την έκδοση τραπεζογραμματίων (κατά 2,9 δισ. ευρώ).

Στο τέλος Ιουνίου του 2025, τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της χώρας διαμορφώθηκαν σε 15,3 δισ. ευρώ, έναντι 13,3 δισ. ευρώ στο τέλος Ιουνίου του 2024.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

