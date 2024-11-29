Στο πρόστιμο των 300.000 ευρώ για παραπλανητικές εκπτώσεις, που επιβλήθηκε από το υπουργείο Ανάπτυξης δίνει η Δήμητρα Κατσαφάδου.

Με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η La vie en Rose αναφέρει ότι πρόκειται για ένα άδικο μέτρο που βασίζεται σε μία έκπτωση που είχε κάνει το καλοκαίρι

Αναλυτικά αναφέρει:

«300.000 ευρώ πρόστιμο γιατί το λαδάκι μαλλιών αντί να το έχω για ένα μήνα στα 37ευρώ εγώ το είχα το καλοκαίρι συγκεκριμένα, στα 22ευρώ!

Εγώ θα κάνω πάντα χαμηλές τιμές για να μπορείτε να αγοράζετε!

Λυπάμαι πολύ γιατί πληρώνω αμέτρητα χρήματα σε ΦΠΑ και φόρους εισοδήματος και δεν μπορούσαν παρά να με χτυπήσουν με αυτό τον τρόπο! Η επιτυχία πονάει!

Και κάτι για όλους εσάς που με αγαπάτε:

Η ΑΓΑΠΗ ΔΕ ΝΙΚΙΕΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΝΕΝΑΝ ΝΟΜΟ ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΚΟΥΕΙ ΣΤΟΝ ΔΙΚΟ ΤΗΣ, ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ!!! 🙏»

Πηγή: skai.gr

