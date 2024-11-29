Χρηματιστήριο: Πτώση 0,74%, στα 98,09 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Πτωτικές τάσεις επικράτησαν στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδος, με την αγορά να υποχωρεί κάτω από τα επίπεδα των 1.400 μονάδων.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.393,49 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,74%.

Σε εβδομαδιαία βάση κατέγραψε πτώση 0,58%, έκλεισε το Νοέμβριο με άνοδο 0,78%, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 7,76%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 98,09 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 27.018.114 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,87%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,36%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Lamda Development (+1,705), της Elvalhalcor (+1,63%), των ΕΛΠΕ (+0,67%) και της ΕΥΔΑΠ (+0,52%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Ελλάκτωρ (-2,145), της Coca Cola HBC (-2,11%), της Εθνικής (-2,11%) και της Aegean (-1,86%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 10.189.876 και 6.539.955 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 17,78 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 14,97 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 46 μετοχές, 51 πτωτικά και 25 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Vivado +9,30% και Προοδευτική +8,90%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Κλωστήρια Ναυπάκτου -4,33% και Unibios -3,51%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 38,7500 -0,64%

ALPHA BANK: 1,4665 -0,88%

AEGEAN AIRLINES: 9,4800 -1,86%

VIOHALCO: 5,1700 -1,34%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ:18,6200 +0,22%

ΔΑΑ:8,0500 -1,23%

ΔΕΗ: 11,4500 -1,12%

COCA COLA HBC:33,4800 -2,11%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 1,7400 -2,14%

ΕΛΠΕ: 6,7950 +0,67%

ELVALHALCOR: 1,8680 +1,63%

ΕΘΝΙΚΗ: 6,6660 -2,11%

ΕΥΔΑΠ: 5,8400 +0,52%

EUROBANK: 2,0000 -0,50%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,1900 +1,70%

MOTOR OIL: 19,6100 -0,10%

JUMBO: 24,6800 -0,80%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 31,0600 -0,13%

ΟΛΠ:31,3500 +0,16%

ΟΠΑΠ: 15,5100 -0,96%

ΟΤΕ: 14,9400 -0,60%

AUTOHELLAS:10,3600 -0,77%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,4650 -0,77%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 10,7200 -0,74%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ:19,8900 +0,15%

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

