Ο «χάρτης» πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως τις 6 Δεκεμβρίου

Συνολικά 60.578.580,97 ευρώ θα καταβληθούν σε 101.038 δικαιούχους από τις 2 έως τις 6 Δεκεμβρίου 2024 στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

- στις 3 Δεκεμβρίου, θα καταβληθούν 52.000 ευρώ σε 105 δικαιούχους εξωιδρυματικού επιδόματος,

- στις 5 Δεκεμβρίου, θα καταβληθούν 14.492.580,97 ευρώ σε 31.908 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, κυοφορίας, ασθενείας, ατυχήματος και έξοδα κηδείας) και

- από τις 2 έως τις 6 Νοεμβρίου, θα καταβληθούν 11.000.000 ευρώ σε 500 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

- 21.000.000 ευρώ σε 35.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,

- 12.000.000 ευρώ σε 15.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,

- 19.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης,

- 15.000 ευρώ σε 500 φορείς για πληρωμή εισφορών στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα και

- 2.000.000 ευρώ σε 25 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».

