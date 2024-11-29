Attica Πολυκαταστήματα: «Άδικο» το πρόστιμο από το υπουργείο Ανάπτυξης - «Θα προβούμε σε όλα τα νόμιμα μέσα προστασίας»

Για «άδικο» πρόστιμο κάνει λόγο η ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ σε ανακοίνωσή της, σχολιάζοντας τη σημερινή ανακοίνωσης του Υπουργείου Ανάπτυξης για την επιβολή διοικητικού προστίμου στην εταιρία για παραπλανητικές εκπτώσεις την Black Friday.

Η εταιρεία σημειώνει όμως ότι «ο έλεγχος στο ηλεκτρονικό κατάστημα των attica έλαβε χώρα τον Ιούλιο του 2024» και ότι «ανακοινώθηκε με καθυστέρηση τεσσάρων μηνών και μάλιστα την ημέρα του Black Friday».

Η εταιρεία σημειώνει ακόμη ότι ο έλεγχος «αφορά σε έναν μόνον συγκεκριμένο κωδικό καλλυντικού προϊόντος και τη διάθεσή του στην τιμή των €34,93 με τιμή αναφοράς €49,90 αντί της χαμηλότερης τιμής των προηγούμενων τελευταίων 30 ημερών (δηλ. €32,97 με τιμή αναφοράς €47,10)».

Ακόμη, μεταξύ άλλων, σημειώνει ότι «με στόχο να προστατεύσουμε την φήμη της εταιρίας μας, τους 2.200 εργαζομένους της, καθώς και τους 300 συνεργάτες μας, θα προβούμε σε όλα τα νόμιμα μέσα προστασίας που μας δίνει η Ελληνική νομοθεσία».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ:

Σε συνέχεια της σημερινής ανακοίνωσης του Υπουργείου Ανάπτυξης για την επιβολή διοικητικού προστίμου στην εταιρία μας για παράβαση των διατάξεων του Ν. 2251/94 αναφορικά θα θέλαμε να ενημερώσουμε ότι:

- Ο έλεγχος στο ηλεκτρονικό κατάστημα των attica έλαβε χώρα τον Ιούλιο του 2024

- Ανακοινώθηκε με καθυστέρηση 4ων μηνών και μάλιστα την ημέρα του Black Friday

- Αφορά σε έναν μόνον συγκεκριμένο κωδικό καλλυντικού προϊόντος και τη διάθεσή του στην τιμή των €34,93 με τιμή αναφοράς €49,90 αντί της χαμηλότερης τιμής των προηγούμενων τελευταίων 30 ημερών (δηλ. €32,97 με τιμή αναφοράς €47,10).

Αν και αναγνωρίζουμε ότι το πρόστιμο που επιβλήθηκε συνδέεται με προηγούμενη παράβαση, που αφορούσε πωλήσεις περίπου €300, τονίζουμε ότι το πρόστιμο ύψους €400.000 για μηδενικές πωλήσεις προϊόντων είναι άδικο καθώς:

- δεν έχει προκύψει βλάβη σε καταναλωτή γιατί καμία πώληση δεν πραγματοποιήθηκε στην «εσφαλμένη» τιμή επειδή στο λογιστικό σύστημα είχε καταχωρηθεί η ορθή τιμή πώλησης

- αφορά σε ένα μεμονωμένο κωδικό μεταξύ των 30.000 κωδικών που φιλοξενούνται στο ψηφιακό κατάστημα

- οφείλεται σε τεχνικό σφάλμα

- εντοπίστηκε άμεσα και διορθώθηκε την ίδια μέρα

- κινηθήκαμε άμεσα για να εξαλείψουμε την πιθανότητα αντίστοιχων περιστατικών στο μέλλον, επενδύοντας σε ένα αυτοματοποιημένο ελεγκτικό λογισμικό, συνολικής αξίας €30.000, που δεν επιτρέπει την ανατίμηση σε προϊόν που έχει μπει σε έκπτωση.

Για την Αττικά Πολυκαταστήματα, μια εταιρία με πολύχρονη παρουσία στην Ελλάδα, η πιστή τήρηση του ισχύοντος νομικού πλαισίου και ο σεβασμός στους πελάτες παραμένουν αδιαπραγμάτευτες αρχές.

Με στόχο να προστατεύσουμε την φήμη της εταιρίας μας, τους 2.200 εργαζομένους της, καθώς και τους 300 συνεργάτες μας, θα προβούμε σε όλα τα νόμιμα μέσα προστασίας που μας δίνει η Ελληνική νομοθεσία.

Πηγή: skai.gr

