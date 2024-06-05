ΗΠΑ – Χρηματιστήριο: Κλείσιμο με άνοδο

Με κέρδη έκλεισε το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στον απόηχο της δημοσιοποίησης νέων στοιχείων για την αγορά εργασίας στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τα οποία οι διαθέσιμες θέσεις υποχώρησαν τον Απρίλιο στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Φεβρουάριο του 2021.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 140,26 μονάδων (+0,36%), στις 38.711,29 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 28,38 μονάδων (+0,17%), στις 16.857,05 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 7,94 μονάδων (+0,15%), στις 5.291,34 μονάδες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.