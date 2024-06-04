ΣΥΡΙΖΑ: Ο Κασσελάκης, ο μόνος που δημοσιοποίησε την περιουσία του για το 2023

Για «παραπλανητικούς ισχυρισμούς» σχετικά με την πλατφόρμα του πόθεν έσχες, κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ σε νέα του ανακοίνωση, απαντώντας στη Νέα Δημοκρατία.

«Οι ισχυρισμοί ότι είναι ανοιχτή η πλατφόρμα των πόθεν έσχες για την αρχική δήλωση, άρα ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να την καταθέσει, που διακινούν ΜΜΕ φίλα προσκείμενα στη Νέα Δημοκρατία και τον κ. Μητσοτάκη, είναι παραπλανητικοί.

Πώς είναι δυνατόν ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ να είχε καταθέσει τη δήλωση με στοιχεία ως τον Σεπτέμβριο, όταν δηλαδή ανέλαβε την προεδρία του κόμματος; Οι ίδιοι που διακινούν τα παραπάνω, θα είχαν ισχυριστεί πως ο Στ. Κασσελάκης «κρύβει τρεις μήνες», αλλά και «κρύβει τον Τάιλερ, διότι ο γάμος έγινε Οκτώβριο».

Η κυβέρνηση της ΝΔ κρατά την πλατφόρμα για το έτος 2023 κλειστή. Και, την ίδια στιγμή, ζητά να καταθέσει ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ τα μισά στοιχεία στην παλιά, ώστε να διακινεί ψέματα του είδους «τι κρύβει ο Κασσελάκης;».

Ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Πρόεδρος του δεν θα παραπλανηθούν από τα κακοστημένα κολπάκια της ΝΔ και του κ. Μητσοτάκη. Η μόνη απάντηση είναι: να δοθούν όλα τα στοιχεία που αφορούν ολόκληρο το έτος 2023. Και αν στη ΝΔ δεν αρέσει το excel και θέλει επίσημα έγγραφα, προκαλούμε τον πρωθυπουργό να ανοίξει αύριο το πρωί την ηλεκτρονική πλατφόρμα. Και κατόπιν, ο πρωθυπουργός και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης να καταθέσουν -και οι δύο- τα πόθεν έσχες τους για όλο το 2023.

Όχι παιχνιδάκια με τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Πρόεδρο του, κ. Μητσοτάκη.

Ο Στ. Κασσελάκης είναι ο μόνος πολιτικός αρχηγός που έχει δημοσιοποιήσει την περιουσιακή του κατάσταση για το 2023, όταν ο πρωθυπουργός της χώρας έχει μείνει στο 2021. Και η σύγκριση με το πόθεν έσχες του πρωθυπουργού είναι πλέον γνωστή σε όλους τους πολίτες της χώρας. Από τη μία, ένας επιχειρηματίας που έβγαλε κέρδη εκατομμυρίων για τους επενδυτές του στην Αμερική, μετά από ιδρώτα και ρίσκο. Κι από την άλλη ο πολιτικός που έπιασε κληρονομικό στασίδι στη Βουλή και, με τον μισθό του βουλευτή, απέκτησε 39 ακίνητα, χωρίς να περιλαμβάνεται το σπίτι του Βολτέρου.

Διότι το σπίτι του Βολτέρου αγνοείται. Η off-shore εταιρεία των Paradise Papers αγνοείται.

Κυρίως, όμως, αγνοούνται τα δύο τελευταία χρόνια της περιουσίας του πρωθυπουργού», καταλήγει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.