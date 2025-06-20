Λογαριασμός
Η στιγμή που ιρανικός πύραυλος χτυπά τη Χάιφα: Μία νεκρή και 23 τραυματίες από το τελευταίο κύμα - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Περίπου 25 βαλλιστικοί πύραυλοι εκτιμώνται από τον Ισραηλινό Στρατό ότι εκτοξεύτηκαν - Από το πυραυλικό κύμα του Ιράν προκλήθηκαν ζημιές σε πολλές περιοχές

UPDATE: 19:28
Χάιφα εκρήξεις

Μπαράζ πυραυλικών επιθέσεων σημειώθηκε λίγο πριν τις 4 το απόγευμα σήμερα, Παρασκευή στο βόρειο και το νότιο Ιράν. Μεγάλες εκρήξεις σημειώθηκαν στη Χάιφα όταν ιρανικός βαλλιστικός πύραυλος έπεσε στην περιοχή. 

Από το τελευταίο κύμα που εξαπέλυσε το Ιράν εναντίον του Ισραήλ, τραυματίστηκαν τουλάχιστον 23 άτομα, εκ των οποίων τα τρία μεταφέρθηκαν σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο, ανάμεσά τους και ένας 16χρονος, ενώ μία γυναίκα υπέστη ανακοπή και κατέληξε.

Διαβάστε ΕΔΩ όλες τις εξελίξεις της ημέρας από τη σύγκρουση του Ισραήλ με το Ιράν

Δείτε τη στιγμή που ο βαλλιστικός πύραυλος πλήττει κατοικημένη περιοχή στη Χάιφα: 

Χαιφα

Πρόκειται για ένα 16χρονο αγόρι που νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση και ένας 54χρονος, οι οποίοι χτυπήθηκαν από θραύσματα. 

Προβλήματα από τη νέα ιρανική επίθεση καταγράφηκαν επίσης στο κεντρικό και στο νότιο Ισραήλ.

Χαιφα

Περίπου 25 βαλλιστικοί πύραυλοι εκτιμώνται από τον Ισραηλινό Στρατό ότι εκτοξεύτηκαν από το Ιράν.

Χαιφα

Πηγή: skai.gr

TAGS: Χάιφα Ιράν βαλλιστικοί πύραυλοι
