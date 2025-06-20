Μπαράζ πυραυλικών επιθέσεων σημειώθηκε λίγο πριν τις 4 το απόγευμα σήμερα, Παρασκευή στο βόρειο και το νότιο Ιράν. Μεγάλες εκρήξεις σημειώθηκαν στη Χάιφα όταν ιρανικός βαλλιστικός πύραυλος έπεσε στην περιοχή.

Από το τελευταίο κύμα που εξαπέλυσε το Ιράν εναντίον του Ισραήλ, τραυματίστηκαν τουλάχιστον 23 άτομα, εκ των οποίων τα τρία μεταφέρθηκαν σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο, ανάμεσά τους και ένας 16χρονος, ενώ μία γυναίκα υπέστη ανακοπή και κατέληξε.

Δείτε τη στιγμή που ο βαλλιστικός πύραυλος πλήττει κατοικημένη περιοχή στη Χάιφα:

Πρόκειται για ένα 16χρονο αγόρι που νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση και ένας 54χρονος, οι οποίοι χτυπήθηκαν από θραύσματα.

#Israel 🇮🇱: an Iranian ballistic missile has struck the port city of #Haifa just minutes ago. pic.twitter.com/UhSnM9JVDJ — Thomas van Linge (@ThomasVLinge) June 20, 2025

Προβλήματα από τη νέα ιρανική επίθεση καταγράφηκαν επίσης στο κεντρικό και στο νότιο Ισραήλ.

Περίπου 25 βαλλιστικοί πύραυλοι εκτιμώνται από τον Ισραηλινό Στρατό ότι εκτοξεύτηκαν από το Ιράν.

Huge explosion in Haifa pic.twitter.com/TDZvpfhjYW — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) June 20, 2025

