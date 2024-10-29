ΗΠΑ – Χρηματιστήριο: Κλείσιμο χωρίς κατεύθυνση

Μεικτές τάσεις επικράτησαν σήμερα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, όπου οι επενδυτές είχαν στραμμένη την προσοχή τους στην ανακοίνωση εταιρικών αποτελεσμάτων.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 154,52 μονάδων (–0,36%), στις 42.233,05 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 145,56 μονάδων (+0,78%), στις 18.712,75 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 9,40 μονάδων (+0,16%), στις 5.832,92 μονάδες.

