Χρηματιστήριο: Άνοδος 0,79% στο κλείσιμο - Στα 182,33 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Ανοδικές τάσεις κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να επανέρχεται πάνω από τα επίπεδα των 1.400 μονάδων.
Η αγορά αντέδρασε ανοδικά μετά από πέντε πτωτικές συνεδριάσεις, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης σημείωσε συνολικές απώλειες 3,69%.
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.401,18 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,79%.
Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 1.409,71 μονάδες (+1,40%).
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 182,33 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 56,07 εκατ. ευρώ αφορούν συναλλαγές σε πακέτα, ενώ διακινήθηκαν 52.027.376 μετοχές.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,99%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε οριακά σε ποσοστό 0,09%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές του ΔΑΑ (+4,09%), της Εθνικής (+2,98%), της Eurobank (+2,55%) και της Τιτάν (+1,87%).
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Coca Cola HBC (-1,57%), Viohalco (-1,12%) και των ΕΛΠΕ (-0,87%).
Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Πειραιώς διακινώντας 26.919.487 και 6.834.963 μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 49,61 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 21,92 εκατ. ευρώ.
Ανοδικά κινήθηκαν 68 μετοχές, 33 πτωτικά και 26 παρέμειναν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Επίλεκτος +10,00% και ΔΑΑ+4,09%.
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Βιοτέρ -9,44% και Prodea -5,80%.
Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:
ΤΙΤΑΝ: 32,7500 +1,87%
ALPHA BANK: 1,4220 +1,54%
AEGEAN AIRLINES: 10,1300 -0,20%
VIOHALCO: 5,3200 -1,12%
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 17,4600 -0,11%
ΔΑΑ:7,8420 +4,09%
ΔΕΗ: 11,9100 +1,45%
COCA COLA HBC:32,6200 -1,57%
ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 1,7940 +1,59%
ΕΛΠΕ: 6.8300 -0,87%
ELVALHALCOR: 1,7840 -0,45%
ΕΘΝΙΚΗ: 7,2640 +2,98%
ΕΥΔΑΠ: 5,6800 +0,35%
EUROBANK:1,9280 +2,55%
LAMDA DEVELOPMENT: 7,2100 αμετάβλητη
MOTOR OIL: 20,1800 +1,15%
JUMBO: 25,0000 +1,38%
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 32,4000 +0,31%
ΟΛΠ:28,000 +0,90%
ΟΠΑΠ: 15,7800 +0,70%
ΟΤΕ:15,8300 +1,15%
AUTOHELLAS:10,9000 αμετάβλητη
ΠΕΙΡΑΙΩΣ:3,5720 +0,62%
ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 10,9000 -0,18%
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ:19,6600 -0,05%
