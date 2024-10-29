Χρηματιστήριο: Άνοδος 0,79% στο κλείσιμο - Στα 182,33 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Ανοδικές τάσεις κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να επανέρχεται πάνω από τα επίπεδα των 1.400 μονάδων.

Η αγορά αντέδρασε ανοδικά μετά από πέντε πτωτικές συνεδριάσεις, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης σημείωσε συνολικές απώλειες 3,69%.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.401,18 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,79%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 1.409,71 μονάδες (+1,40%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 182,33 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 56,07 εκατ. ευρώ αφορούν συναλλαγές σε πακέτα, ενώ διακινήθηκαν 52.027.376 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,99%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε οριακά σε ποσοστό 0,09%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές του ΔΑΑ (+4,09%), της Εθνικής (+2,98%), της Eurobank (+2,55%) και της Τιτάν (+1,87%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Coca Cola HBC (-1,57%), Viohalco (-1,12%) και των ΕΛΠΕ (-0,87%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Πειραιώς διακινώντας 26.919.487 και 6.834.963 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 49,61 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 21,92 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 68 μετοχές, 33 πτωτικά και 26 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Επίλεκτος +10,00% και ΔΑΑ+4,09%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Βιοτέρ -9,44% και Prodea -5,80%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 32,7500 +1,87%

ALPHA BANK: 1,4220 +1,54%

AEGEAN AIRLINES: 10,1300 -0,20%

VIOHALCO: 5,3200 -1,12%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 17,4600 -0,11%

ΔΑΑ:7,8420 +4,09%

ΔΕΗ: 11,9100 +1,45%

COCA COLA HBC:32,6200 -1,57%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 1,7940 +1,59%

ΕΛΠΕ: 6.8300 -0,87%

ELVALHALCOR: 1,7840 -0,45%

ΕΘΝΙΚΗ: 7,2640 +2,98%

ΕΥΔΑΠ: 5,6800 +0,35%

EUROBANK:1,9280 +2,55%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,2100 αμετάβλητη

MOTOR OIL: 20,1800 +1,15%

JUMBO: 25,0000 +1,38%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 32,4000 +0,31%

ΟΛΠ:28,000 +0,90%

ΟΠΑΠ: 15,7800 +0,70%

ΟΤΕ:15,8300 +1,15%

AUTOHELLAS:10,9000 αμετάβλητη

ΠΕΙΡΑΙΩΣ:3,5720 +0,62%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 10,9000 -0,18%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ:19,6600 -0,05%

