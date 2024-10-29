Στο πλαίσιο της προσπάθειας αποκλιμάκωσης των τιμών το υπουργείο Ανάπτυξης δημοσίευσε την ανανεωμένη λίστα, η οποία προβλέπει μειώσεις έως 20% σε 88 προϊόντα.

Έως τώρα στην πρωτοβουλία μείωσης τιμών από 5% ως 18% στα σούπερ μάρκετ έχουν ενταχθεί 362 κωδικοί.

«Η προσπάθεια για την αποκλιμάκωση των τιμών και την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών συνεχίζεται με αμείωτη ένταση. Συνδυάζοντας τους ελέγχους με την κοινωνική ευθύνη και την ενημέρωση των καταναλωτών. Προχωράμε σταθερά, δίπλα στους πολίτες και ιδιαίτερα σε εκείνους που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη», δήλωσε σχετικά ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος.

Δείτε τη λίστα:





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.