Σημαντικές εξαγορές και επενδύσεις ύψους 2 δισ. ευρώ για την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών τομέων, αναπτυξιακή Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους 200 εκατ. ευρώ και μία νέα εταιρική ταυτότητα που σηματοδοτεί μία νέα εποχή ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου AKTOR, κ. Αλέξανδρος Εξάρχου, σε ειδική εκδήλωση, παρουσία εκπροσώπων της πολιτικής και επιχειρηματικής σκηνής.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου AKTOR, κ. Αλέξανδρος Εξάρχου, παρουσιάζοντας τη νέα αυτή στρατηγική επανατοποθέτηση ανακοίνωσε την αλλαγή του ονόματος της Intrakat σε AKTOR Όμιλος Εταιρειών, η οποία μετεξελίσσεται σε έναν κορυφαίο παίκτη της αγοράς των Υποδομών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, εφαρμόζοντας έναν στρατηγικό σχεδιασμό, που περιλαμβάνει έναν εταιρικό μετασχηματισμό - πρότυπο για τα ελληνικά δεδομένα, σημαντικές εξαγορές και επενδύσεις ύψους 2 δισ. ευρώ για την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών τομέων, αναπτυξιακή Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους 200 εκατ. ευρώ και μία νέα εταιρική ταυτότητα, που σηματοδοτεί μία νέα εποχή.

Ο κ. Εξάρχου δήλωσε «Το Ιούλιο του 2022 εισήλθαμε στο μετοχικό κεφάλαιο της Intrakat, έχοντας ως όραμα τη δημιουργία ενός σημαντικού πυλώνα στις κατασκευές στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και μέσα σε δύο χρόνια πενταπλασιάσαμε τον ρυθμό ανάπτυξής της. Ο στόχος αυτός απέκτησε υπόσταση με τη εξαγορά της AKTOR, η οποία πολλαπλασίασε το αποτύπωμά μας στην αγορά και έθεσε τις βάσεις για έναν ολοκληρωμένο και διεθνοποιημένο Όμιλο, με πολυσχιδείς δραστηριότητες».

«Το όνομα AKTOR έχει βαθιές ρίζες στη χώρα και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της σύγχρονης ιστορίας της, έχοντας συνδεθεί με την πρόοδο και την ανάπτυξη του τόπου. Σήμερα το όνομα AKTOR αποκτά μια νέα πνοή και σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής κι ενός καινούριου κεφαλαίου στην ιστορία μας που συμβολίζει την τόλμη μας να αλλάξουμε για να χτίσουμε κάτι μεγαλύτερο και δυνατότερο: Έναν από τους μεγαλύτερους ομίλους υποδομών στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη» συνέχισε ο επικεφαλής του Ομίλου.

Και πρόσθεσε: «Έχοντας αυτόν τον φιλόδοξο στόχο, υλοποιούμε έναν ριζικό εταιρικό μετασχηματισμό που θα συμβάλλει στη στρατηγική μας επιδίωξη για δημιουργία μετοχικής αξίας. Και προχωρούμε με αποφασιστικότητα σε μία Αναπτυξιακή Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου για να υποστηρίξουμε εξαγορές σε όλους τους νέους τομείς δραστηριότητάς μας. Η νέα μας στρατηγική επανατοποθέτηση στηρίζεται σε 4 κεντρικούς άξονες: Τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους, την διαφοροποίηση του μείγματος εσόδων, την παραγωγή ισχυρών και σταθερών κερδών και τη διανομή μερίσματος στους μετόχους μας. Και τη στρατηγική αυτή θα υπηρετήσουμε με συνέπεια».

Επενδύσεις, εξαγορές και ΑΜΚ

O Όμιλος Εταιρειών AKTOR θα διευρύνει το επιχειρηματικό του αντικείμενο, διατηρώντας τις κατασκευές ως κεντρικό πυλώνα των δραστηριοτήτων του και θα επενδύσει στους πιο δυναμικούς - και συναφείς με την κατασκευή - κλάδους της οικονομίας, με στόχο την διαφοροποίηση του μείγματος των προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων κερδών (EBITDA), την ισχυροποίηση των καθαρών κερδών του, τη διαμόρφωση ενός πιο σταθερού και δυνατού οικονομικού προφίλ και τη δημιουργία μετοχικής αξίας.

Όπως τόνισε ο κ. Εξάρχου, σύμφωνα με διεθνείς αναλύσεις, οι όμιλοι που έχουν βάση την κατασκευή, αλλά δραστηριοποιούνται και σε άλλους συναφείς τομείς, έχουν σημαντικά καλύτερη απόδοση μετοχής, καθώς επιτυγχάνουν διαφοροποίηση των EBITDA και μείωση του επιχειρηματικού κινδύνου και της εξάρτησης από τον ευμετάβλητο κατασκευαστικό κλάδο, ενώ παρουσιάζουν συγκριτικό πλεονέκτημα και συνέργειες με παρεμφερείς κλάδους, λόγω κατασκευαστικής τεχνογνωσίας. Έτσι, είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ οι μετοχές ομίλων αμιγούς κατασκευαστικής δραστηριότητας έχουν μέσο πολλαπλασιαστή Enterprise value / EBITDA της τάξης των 6x, οι όμιλοι με διαφοροποίηση δραστηριοτήτων παρουσιάζουν υψηλότερο πολλαπλασιαστή Enterprise value / EBITDA που κυμαίνεται στο 8x.

Στόχος του Ομίλου, ο οποίος θα επενδύσει 2 δισ. ευρώ για εξαγορές, είναι να επιτύχει το 2025 κύκλο εργασιών ύψους Euro1,4 δισ. και EBITDA ύψους Euro184 εκατ. και το 2030 κύκλο εργασιών Euro3,2 δισ. και EBITDA Euro430 εκατ. Επιδίωξη είναι η δημιουργία ενός ισορροπημένου χαρτοφυλακίου δραστηριοτήτων στο τέλος της δεκαετίας. Συγκεκριμένα, στόχος είναι το 2030 το διαφοροποιημένο μείγμα EBITDA του Ομίλου να προέρχεται κατά 42% από τις κατασκευές, κατά 30% από τις ΑΠΕ, κατά 13% από τα ακίνητα, κατά 9% από τις συμμετοχές και κατά 6% από τη διαχείριση εγκαταστάσεων. Μετά την ολοκλήρωση των εξαγορών, ο αριθμός του προσωπικού του Ομίλου το 2025 θα ξεπερνά τους 8.800 εργαζόμενους σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Προκειμένου να υποστηρίξει το φιλόδοξο αυτό σχέδιο, ο Όμιλος Εταιριών AKTOR προχωρεί σε Αναπτυξιακή Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, ύψους 200 εκατ. ευρώ, με στόχο την χρηματοδότηση των επενδύσεων και τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους. Όπως τόνισε ο κ. Εξάρχου, η ΑΜΚ θα επιτρέψει στον Όμιλο να ολοκληρώσει εξαγορές, να κεφαλαιοποιήσει τις επενδυτικές ευκαιρίες τις οποίες αξιολογεί, να ενισχύσει την οικονομική του απόδοση, «ξεκλειδώνοντας» νέες ευκαιρίες ανάπτυξης, και να δημιουργήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα προς όφελος των μετόχων. Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών θα είναι Euro4,60.

Ολιστικός μετασχηματισμός

Παράλληλα, υλοποιείται ένας ολιστικός εταιρικός μετασχηματισμός, που μετεξελίσσει τον Όμιλο Εταιρειών AKTOR, από μία κατασκευαστική εταιρεία, σε έναν πολυσχιδή όμιλο με πληθώρα νέων δραστηριοτήτων. «Αυτό που κάνουμε σήμερα, δεν είναι ότι αλλάζουμε απλά όνομα. Αλλάζουμε τα πάντα και αποκτούμε ευρωπαϊκό προσανατολισμό με έμφαση σε ένα μείγμα διαφορετικών δραστηριοτήτων» σημείωσε ο κ. Εξάρχου. Ο μετασχηματισμός αυτός επαναπροσδιορίζει τη θέση του Ομίλου, ο οποίος θα ελέγχει ένα πολυδιάστατο οικοσύστημα εταιρειών.

Νέα εταιρική δομή

Το νέο λειτουργικό μοντέλο του Ομίλου εστιάζει στην αλλαγή του τρόπου εργασίας εισάγοντας καινοτομίες, παγκόσμιες βέλτιστες πρακτικές και τεχνολογίες αιχμής, ενώ και η δομή του Ομίλου AKTOR αλλάζει, καθώς αποκτά σύγχρονες θυγατρικές, οι οποίες θα υλοποιούν με καθετοποιημένο τρόπο τις δραστηριότητές τους.

AKTOR ΑΚΙΝΗΤΑ: Η εταιρεία προχωρεί σε εξαγορά χαρτοφυλακίου 56 ακινήτων, ύψους Euro582 εκατ. από την Prodea σε Ελλάδα, Ιταλία, Κύπρο και Βουλγαρία, το οποίο θα μετασχηματίσει σε σύγχρονη πλατφόρμα Real Estate, αξιοποιώντας τις ομιλικές συνέργειες για την ανακαίνιση, τη λειτουργία και την ανάπτυξη ακινήτων. Ο στόχος για το EBITDA είναι να φτάσει το 2025 τα Euro40 εκατ. και το 2030 τα Euro55 εκατ. αντίστοιχα. Τα κεφάλαια για την επένδυση των Euro582 εκατ. θα προέλθουν κατά 75% από non-recourse Bank Debt, κατά 15% από non-recourse Sub Debt και κατά 10% από ίδια κεφάλαια. Η συνεισφορά της εταιρείας στα EBITDA του Ομίλου θα ανέλθει το 2030 σε 13%.

AKTOR ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ: Θα προχωρήσει σε επενδύσεις ύψους 1,4 δισ. ευρώ για έργα ΑΠΕ ισχύος 1.300 MW, έως το τέλος του 2027, μέσα από την υλοποίηση υφιστάμενων συμφωνιών για εξαγορά και κατασκευή έργων ΑΠΕ αθροιστικής ισχύος 912 MW, καθώς και από την εξαγορά περαιτέρω χαρτοφυλακίου ΑΠΕ, συνολικής ισχύος 390 MW, που είναι υπό διερεύνηση σήμερα. Επιπλέον, με ορίζοντα υλοποίησης μετά το 2028, η εταιρεία θα ωριμάσει υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο ενεργειακών έργων ισχύος 1.300 MW, καθώς και επιπρόσθετο χαρτοφυλάκιο 1.500 MW που θα αφορά αποθήκευση ενέργειας μέσα από αντλησιοταμίευση.

Στόχος είναι να επιτύχει EBITDA ύψους Euro22 εκατ. το 2025 και Euro130 εκατ. το 2030, αντίστοιχα. Η συνολική επένδυση θα ανέλθει σε Euro1,4 δισ. εκ των οποίων ποσοστό 80% θα προέλθει από non-recourse Bank Debt, 10% από non-recourse Sub Debt και 10% από ίδια κεφάλαια. Η συνεισφορά της εταιρείας στα EBITDA του Ομίλου θα ανέλθει το 2030 σε 30%.

AKTOR ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ: Η κατασκευή παραμένει η κινητήριος δύναμη και σημαντικός πυλώνας της νέας εταιρικής δομής και θα εμπλουτιστεί με ένα νέο λειτουργικό μοντέλο, με σύγχρονες διαδικασίες, έλεγχο βάσει των βέλτιστων διεθνών πρακτικών και ψηφιακό μετασχηματισμό. Η «ατμομηχανή» του Ομίλου θα υποστηρίζει τους τομείς δραστηριότητας της AKTOR, ενώ ήδη ολοκληρώθηκε η εξαγορά της τεχνικής εταιρείας ΕΝΤΕΛΕΧΕΙΑ στην Ελλάδα, με σκοπό την ενίσχυση της τεχνικής της εξειδίκευσης σε ηλεκτρομηχανολογικά έργα υποδομών και, παράλληλά, εξετάζονται επενδυτικές ευκαιρίες εξαγορών στον χώρο των κατασκευών και στη Ρουμανία.

Ο στόχος της AKTOR ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ είναι να επιτύχει κύκλο εργασιών Euro1,6 δισ. ευρώ και EBITDA Euro109 εκατ. το 2025, και Euro2,9 δισ. και Euro180 εκατ. το 2030, αντίστοιχα. Οι επενδύσεις για τις άμεσες εξαγορές μέσω ιδίων κεφαλαίων θα ανέλθουν σε Euro10 εκατ. Η συνεισφορά της εταιρείας στα EBITDA του Ομίλου θα ανέλθει το 2030 σε 42%.

AKTOR ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ: Η θυγατρική του Ομίλου προχωρά στην εξαγορά εταιρειών, οι οποίες δραστηριοποιούνται στους πολλά υποσχόμενους τομείς της παροχής υπηρεσιών ασφαλείας και σίτισης. Συγκεκριμένα, συμφωνήθηκε η εξαγορά της εταιρείας Oceanic Security, ενώ βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωση της εξαγοράς επιχείρησης υπηρεσιών σίτισης. Επιδίωξη της εταιρείας είναι να γίνει ένα one stop shop, που θα καλύπτει όλες τις ενδοοµιλικές ανάγκες και θα «ξεκλειδώσει» την πρόσβαση σε μεγαλύτερους τομείς της αγοράς. Στόχος είναι να επιτύχει EBITDA ύψους Euro12 εκατ. το 2025 και Euro25 εκατ. το 2030, αντίστοιχα. Το ποσοστό συνεισφοράς στο EBITDA του Ομίλου AKTOR θα ανέρχεται σε 6% το 2030. Οι επενδύσεις για τις άμεσες εξαγορές θα ανέλθουν σε 21 εκατ. και θα προέλθουν από λειτουργικές ροές.

AKTOR ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ: Η εταιρεία ξεκινά με ισχυρά θεμέλια στην κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση έργων παραχώρησης και ΣΔΙΤ, ενώ εξετάζεται η εξαγορά υφιστάμενων λειτουργικών έργων παραχωρήσεων ή εταιριών που έχουν συμμετοχές σε έργα παραχωρήσεων. Επίσης, έχει στόχο την ανάπτυξη χαρτοφυλακίου παραχωρήσεων και στη Ρουμανία - όταν το κράτος επιλέξει τη χρήση αυτού του μοντέλου κατασκευής και χρηματοδότησης υποδομών.

Η εταιρεία θα συγκροτήσει χαρτοφυλάκιο παραχωρήσεων με ορίζοντα ωρίμασης το 2028 και στόχο να επιτύχει EBITDA της τάξης Euro40 εκατ. το 2030, με το ποσοστό συνεισφοράς στο EBITDA του Ομίλου AKTOR να φτάνει το 9% την ίδια περίοδο.

Πρόγραμμα υποτροφιών

H AKTOR δημιουργεί πρόγραμμα Υποτροφιών για σπουδές στο εξωτερικό σε σειρά ειδικοτήτων που θα καλύπτουν το σύνολο των δραστηριοτήτων του Ομίλου, με σκοπό τη δημιουργία φυτωρίου στελεχών και εξειδικευμένου προσωπικού. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης και ανάπτυξης δεξιοτήτων, με έμφαση τις ψηφιακές τεχνολογίες και τη χρήση εξειδικευμένων εργαλείων και πρακτικών για την αποτελεσματικότερη εργασία τους στους τομείς απασχόλησης τους στον Όμιλο. Η αναλυτική παρουσίαση του Προγράμματος Υποτροφιών θα πραγματοποιηθεί τον Ιανουάριο του 2025.

Νέα εταιρική ταυτότητα

Ο Όμιλος AKTOR παρουσίασε παράλληλα τη νέα του εταιρική ταυτότητα, η οποία σηματοδοτεί τη νέα εποχή και τον στόχο του να καταστεί δύναμη εξέλιξης στα πεδία όπου δραστηριοποιείται. Με αποστολή του να συμβάλλει με τη δράση και τις επενδύσεις του στην πρόοδο και την ευημερία, αναβαθμίζοντας τις ζωές των ανθρώπων, ο Όμιλος AKTOR εξελίσσεται, δεσμευόμενος για ένα βιώσιμο μέλλον και παράγοντας αξία για τους μετόχους του και την κοινωνία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

