Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Άνοδος των μετοχών με το «καλημέρα» των συναλλαγών

Ο ευρωπαϊκός χρηματιστηριακός δείκτης αναφοράς ανήλθε σε υψηλό εβδομάδας σήμερα στην έναρξη των συναλλαγών

 Άνοδο σημείωσαν οι μετοχές με το «καλημέρα» των συναλλαγών στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Συγκεκριμένα σήμερα Τρίτη, στην έναρξη των συναλλαγών, ο ευρωπαϊκός χρηματιστηριακός δείκτης αναφοράς ανήλθε σε υψηλό εβδομάδας, με την προσοχή των επενδυτών να επικεντρώνεται στην ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων μεγάλων εταιριών.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX σημείωσε άνοδο 0,2% στις 10:10 ώρα Ελλάδας, αφού ανήλθε στο υψηλότερο επίπεδό του από τις 21 Οκτωβρίου.

Η μετοχή της HSBC Holdings ενισχύθηκε 2,9% μετά την ανακοίνωση των τριμηνιαίων αποτελεσμάτων της. Ο τραπεζικός κλάδος ενισχύθηκε 0,7%.

