Άνοδο σημείωσαν οι μετοχές με το «καλημέρα» των συναλλαγών στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.

Συγκεκριμένα σήμερα Τρίτη, στην έναρξη των συναλλαγών, ο ευρωπαϊκός χρηματιστηριακός δείκτης αναφοράς ανήλθε σε υψηλό εβδομάδας, με την προσοχή των επενδυτών να επικεντρώνεται στην ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων μεγάλων εταιριών.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX σημείωσε άνοδο 0,2% στις 10:10 ώρα Ελλάδας, αφού ανήλθε στο υψηλότερο επίπεδό του από τις 21 Οκτωβρίου.

Η μετοχή της HSBC Holdings ενισχύθηκε 2,9% μετά την ανακοίνωση των τριμηνιαίων αποτελεσμάτων της. Ο τραπεζικός κλάδος ενισχύθηκε 0,7%.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.