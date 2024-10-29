Σάρωσαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών τα αποτελέσματα της Alphabet, μητρικής της Google - Ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών τόσο τα έσοδα όσο και τα κέρδη της Alphabet, μητρικής εταιρείας της Google, για το γ΄τρίμηνο. Σε αυτό το πλαίσιο, οι μετοχές της εταιρείας ενισχύονται κατά 3%.

Ειδικότερα, τα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν στα 2,12 δολ., έναντι 1,85 δολ. που ανέμεναν οι αναλυτές. Τα έσοδα έφτασαν στα 88,27 δισ. δολ., συγκριτικά με τα 86,30 δισ. δολ. των μέσων εκτιμήσεων, καταγράφοντας αύξηση 15% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Η εταιρεία ανέφερε έσοδα από το cloud στα 11,35 δισεκατομμύρια δολάρια — σχεδόν 35% υψηλότερα από τα 8,41 δισεκατομμύρια δολάρια πριν από ένα χρόνο. Η εταιρεία απέδωσε τα ισχυρά της αποτελέσματα στο cloud, στις παροχές AI, οι οποίες περιλαμβάνουν συνδρομές για εταιρικούς πελάτες.

Η Meta και η Microsoft αναφέρουν τα αποτελέσματά τους την Τετάρτη και ακολουθούν η Apple και η Amazon την Πέμπτη.

Η εταιρεία ανέφερε διαφημιστικά έσοδα 65,85 δισεκατομμυρίων δολαρίων — από 59,65 δισεκατομμύρια δολάρια πριν από ένα χρόνο, δείχνοντας ότι η διαφημιστική δραστηριότητα της Google συνεχίζει να αναπτύσσεται, αν και με βραδύτερο ρυθμό από ό,τι το δεύτερο τρίμηνο.

Τα έσοδα από διαφημίσεις YouTube ξεπέρασαν τις προσδοκίες των αναλυτών, παρουσιάζοντας καλύτερη ανάπτυξη από το προηγούμενο τρίμηνο. Η εταιρεία που ανήκει στην Google αντιμετωπίζει αυξημένη πίεση από άλλες επιλογές διαφημιστών όπως το Netflix, το TikTok και το Amazon.

Το τρίτο τρίμηνο της Alphabet ήταν γεμάτο «αναταράξεις» εξωτερικά και εσωτερικά, συμπεριλαμβανομένων των υψηλότερων βαθμίδων της και των πιο σημαντικών δραστηριοτήτων της.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, η εταιρεία αντικατέστησε τον Prabhakar Raghavan, τον επικεφαλής αναζήτησης και διαφημίσεων της εταιρείας από το 2018, με τον Nick Fox, ένα μακροχρόνιο στέλεχος γνωστό για τον ρόλο του στη μονάδα Assistant της Google. Επιπλέον, η ομάδα που εργάζεται στην εφαρμογή Gemini, η οποία περιλαμβάνει τα προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας απευθείας προς τους καταναλωτές, θα ενταχθεί στο Google DeepMind υπό τον επικεφαλής τον Demis Hassabis.

Η εταιρεία ανακοίνωσε την Τρίτη ότι αξιολογεί πώς αυτή η αναδιοργάνωση θα επηρεάσει τα λειτουργικά αποτελέσματα του τομέα της.

