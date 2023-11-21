ΗΠΑ – Χρηματιστήριο: Κλείσιμο με πτώση

Απώλειες κατέγραψε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης στον απόηχο της δημοσιοποίησης των πρακτικών από την τελευταία συνεδρίαση της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας, που έδειξαν ότι οι αξιωματούχοι της Fed συμφώνησαν να ακολουθήσουν μια συντηρητική προσέγγιση σε ό,τι αφορά τα επιτόκια.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 62,75 μονάδων (–0,18%), στις 35.088,29 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιριών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 84,55 μονάδων (–0,59%), στις 14.199,98 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 9,19 μονάδων (–0,20%), στις 4.538,19 μονάδες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.