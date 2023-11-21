Λίγο πριν από τα Χριστούγεννα, άλλο ένα ισχυρό δημοσιονομικό σοκ έρχεται να ταράξει τα ήδη φουρτουνιασμένα νερά εδώ και καιρό της συγκυβέρνησης Σοσιαλδημοκρατών, Πρασίνων, Φιλελευθέρων.Με μια αιφνιδιαστική εν πρώτοις, αλλά σύμφωνα με αναλυτές μάλλον αναμενόμενη απόφαση που φάνταζε μονόδρομος, το γερμανικό υπ. Οικονομικών επεκτείνει το πάγωμα των δαπανών του προϋπολογισμού για όλα τα ομοσπονδιακά υπουργεία.

Κι αυτό μετά το πάγωμα των 60 δισεκατομμυρίων ευρώ, τα οποία προορίζονταν για την αντιμετώπιση της πανδημίας και δεν μπορούν πλέον να μεταφερθούν στο υπό διαμόρφωση Ταμείο για την Προστασία του Κλίματος, έναν από τους διακηρυγμένους στόχους της συγκυβέρνησης, από το οποίο θα χρηματοδοτούνταν μεγάλα δημόσια έργα και επενδύσεις.

Σύμφωνα με την πρόσφατη απόφαση-σταθμό του Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου της Καρλσρούης είναι αντισυνταγματική η απορρόφηση από το Ταμείο για το Κλίμα των 60 δισ. που προορίζονταν για την πανδημία.

Διακοπή των δαπανών όλων των υπουργείων

Όπως μεταδίδουν γερμανικά μέσα, επικαλούμενα κύκλους του υπ. Οικονομικών, διακόπτεται άμεσα κάθε έγκριση δαπανών για όλα τα επιμέρους ομοσπονδιακά υπουργεία προκειμένου να αποφευχθούν νέες επιβαρύνεις τα επόμενα χρόνια, με ελάχιστες μόνο και αυστηρά προσδιορισμένες εξαιρέσεις.

Για αυτή την κίνηση είχε πρόσφατα προϊδεάσει και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφεν Χέμπεστραϊτ, σημειώνοντας ότι «μετά την απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου «οι συνθήκες είναι διαφορετικές». Σύμφωνα με κύκλους του γερμανικού υπ. Οικονομικών δεν πρόκειται για μια απόφαση που έλαβε πάντως μόνος του ο Φιλελεύθερος υπουργός Κρίστιαν Λίντνερ, όμως «κατόπιν συμφωνίας», η οποία φαντάζει «λογική».

Την ίδια ώρα όμως η τρικομματική συγκυβέρνηση, όσο κι αν προσπαθεί να φαίνεται ενωμένη, έχει υποστεί άλλο ένα ισχυρό ράπισμα από την απόφαση της Καρλσρούης, με τους Σοσιαλδημοκράτες να απευθύνουν εκκλήσεις για αναστολή του συνταγματικού κανόνα του «χρεόφρενου», ο οποίος εμποδίζει την ανάληψη νέων χρεών και αποτελεί πρωταρχικό στόχο του Κρ. Λίντνερ.

Από την πλευρά του, ο Πράσινος υπ. Οικονομίας και Ενέργειας Ρόμπερτ Χάμπεκ, υπεύθυνος και υπέρμαχος του Ταμείου για το Κλίμα, αν και επί της αρχής είναι αντίθετος με την επαναφορά του κανόνα του χρεόφρενου δεν φαίνεται να βλέπει ρεαλιστικά άλλη επιλογή.

Σίγουρο είναι ότι τόσο η δικαστική απόφαση της Καρλσρούης όσο και η πολιτική απόφαση για πάγωμα των δαπανών επιφέρουν ένα ακόμη σκληρό πλήγμα στις ισορροπίες εντός του κυβερνητικού συνασπισμου που δεν έχει πλέον πολλούς τρόπους για να ολοκληρώσει τον στόχο ενός κλιματικά ουδέτερου μετασχηματισμού της οικονομίας εντός της θητείας του.

Πηγή: DW - Δήμητρα Κυρανούδη, Βερολίνο

