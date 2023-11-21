Χρηματιστήριο: Απώλειες 0,51% την Τρίτη - Στις 1.242,20 μονάδες ο Γενικός Δείκτης

Με πτώση έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, καθώς οι τιμές των μετοχών δεν κατόρθωσαν να διατηρήσουν τα αρχικά τους κέρδη, με την αγορά να υποχωρεί προς τα επίπεδα των 1.240 μονάδων.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.242,20 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,51%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 1.259,12 μονάδες (+0,84%) .

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 379,61 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 71.523.786 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,34%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,44%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Coca Cola HBC (+3,71%), της Εθνικής (+0,80%) και του ΟΤΕ(+0,78%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Σαράντης (-3,69%), της ΕΥΔΑΠ (-3,22%), της Aegean (-2,89%), της Τέρνα Ενεργειακή (-2,85%) και της Viohalco (-2,66%).

Σήμερα ξεκίνησε η διαπραγμάτευση των μετοχών της Εθνικής τράπεζας που προήλθαν από την πώληση του 22% των μετοχών από το ΤΧΣ. Συγκεκριμένα εισάγονται 201.237.334 μετοχές. Η μετοχή της Εθνικής έκλεισε με άνοδο 0,80%, στα 6,2900 ευρώ, διακινώντας 45.946.634 μετοχές, αξίας 287,30 εκατ. ευρώ.

Από τους επιμέρους δείκτες, τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι δείκτες των Τροφίμων (+3,65%) και των Τηλεπικοινωνιών (+0,77%), ενώ τις μεγαλύτερες απώλειες σημείωσαν οι δείκτες της Υγείας (-2,64%) και των Προσωπικών Προϊόντων (-2,37%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Εθνική και η Eurobank διακινώντας 45.946.634 και 7.525.836 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 287,30 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 12,26 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 35 μετοχές, 69 πτωτικά και 20 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Δρομέας +5,45% και Attica Bank +3,86%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Αγροτικός Οίκος Σπύρου -10,00% και Βιοτέρ -9,63%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 18,8600 -1,15%

ALPHA BANK: 1,4995 -0,96%

AEGEAN AIRLINES: 11,4400 -2,89%

VIOHALCO: 5,4900 -2,66%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 13,2000 -1,49%

ΔΕΗ: 10,1100 -0,88%

COCA COLA HBC:24,9100 +3,71%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,1900 -0,45%

ΕΛΠΕ: 7,6800 -0,52%

ELVALHALCOR: 1,7800 -2,63%

ΕΘΝΙΚΗ: 6,2900 +0,80%

ΕΥΔΑΠ: 5,7100 -3,22%

EUROBANK: 1,6300 -1,21%

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: 5,8000 -1,19%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,4450 -1,90%

MOTOR OIL: 22,4000 -0,18%

JUMBO: 25,8000 -2,35%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 35,2600 +0,51%

ΟΛΠ:22,0000 -1,12%

ΟΠΑΠ:14,5100 -0,75%

ΟΤΕ: 12,9500 +0,78%

AUTOHELLAS:12,4000 -3,43%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,0300 -0,53%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 8,0800 -3,69%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 14,9900 -2,85%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

