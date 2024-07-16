Με κέρδη έκλεισε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, όπου ο δείκτης Dow Jones σκαρφάλωσε σε ιστορικά υψηλό στον απόηχο της απόπειρας δολοφονίας του Ρεπουμπλικάνου υποψηφίου για την προεδρία των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ειδικότερα, ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 210,82 μονάδων (+0,53%), στις 40.211,72 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 74,12 μονάδων (+0,40%), στις 18.472,57 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 15,87 μονάδων (+0,28%), στις 5.631,22 μονάδες.

Πηγή: skai.gr

