Ράλι για τις μετοχές της Trump Media & Technology 

Ράλι άνω του 33% (στα 43,27 δολ.) καταγράφουν οι μετοχές της εταιρείας του Ντόναλντ Τραμπ, Trump Media, οι οποίες διαπραγματεύονται στο Nasdaq. Προσυνεδριακά μάλιστα οι μετοχές κατέγραφαν ακόμη μεγαλύτερη άνοδο η οποία ξεπερνούσε το 50%.

Η αντίδραση αυτή έρχεται σε συνέχεια της απόπειρας δολοφονίας κατά του πρώην αμερικανού προέδρου ο οποίος βγήκε από την επίθεση αλώβητος.

O CEO της Trump Media, Devin Nunes, εξέφρασε την “πλήρη συμπαράστασή του” σε αυτούς που τραυματίστηκαν στην επίθεση στην Πενσιλβάνια, αλλά και τα βαθύτατα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του ανθρώπου που σκοτώθηκε.

“Η κατάσταση απαιτεί μια γρήγορη, διεξοδική, ομοσπονδιακή έρευνα προκειμένου να διαλευκανθούν όλες οι συνθήκες αυτής της άνανδρης επίθεσης, και να εντοπιστεί αν υπάρχουν κι άλλοι εμπλεκόμενοι” δήλωσε μέσω ανακοίνωσης ο Nunes.

“Επίσης, ζητώ από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση να παράσχει κάθε μέσο που θα ζητήσει ο Πρόεδρος Τραμπ για την ασφάλειά του” πρόσθεσε.

Σύμφωνα με το CNBC, αναλυτές εκτιμούν πως η απόπειρα δολοφονίας κατά του Τραμπ θα μπορούσε να οδηγήσει σε νίκη του πρώην Αμερικανού προέδρου στις εκλογές του Νοεμβρίου.

“Τα γεγονότα του Σαββάτου, ενισχύουν το σενάριο ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα κερδίσει τις εκλογές του Νοεμβρίου. Νομίζω ότι σε αυτό αντιδρούν οι αγορές” δήλωσε στο CNBC ο Rob Casey, partner στην Signum Global Advisors.



