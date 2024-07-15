Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Πτώση σημείωνουν οι μετοχές στο ξεκίνημα των συναλλαγών

Πτώση σημείωσαν οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών ύστερα από σειρά αποθαρρυντικών εταιρικών ανακοινώσεων που προκάλεσαν επιφυλακτικότητα στους επενδυτές, οι οποίοι ήταν ήδη νευρικοί μετά την απόπειρα δολοφονίας σε βάρος του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε πτώση 0,5% στις 10:11 ώρα Ελλάδας.

Η μετοχή του ομίλου ωρολογοποιίας Swatch κατέγραψε βουτιά 10,6% μετά την ανακοίνωση σημαντικής πτώσης στις πωλήσεις και τα κέρδη πρώτου εξαμήνου. Η μετοχή του βρετανικού ομίλου ειδών πολυτελείας Burberry υποχώρησε νωρίτερα κατά 11,4% μετά την αλλαγή του διευθύνοντος συμβούλου του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

