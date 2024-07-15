Επανέρχεται στο τραπέζι το ενδεχόμενο εκ νέου φορολόγησης των υπερκερδών των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας όπως και το ενδεχόμενο επιδότησης των λογαριασμών ρεύματος των νοικοκυριών. Κι αυτό γιατί το τελευταίο διάστημα παρατηρούνται έντονες αυξομειώσεις στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, με χαρακτηριστικό παράδειγμα ενδοημερήσιες αποκλίσεις, της τάξης των 450 - 500 ευρώ, από τη χαμηλότερη μέχρι την ανώτατη τιμή. Ετσι, η κυβέρνηση και το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας φέρονται να εκτιμούν πως οι αποκλίσεις στις τιμές το τελευταίο 24ωρο, δημιουργούν συνθήκες κατάλληλες για υπέρογκα κέρδη στις εταιρείες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Σε αυτό το πλαίσιο αύριο στις 10 π.μ. ο πρωθυπουργός συγκαλεί έκτακτη σύσκεψη με την ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με θέμα τις αποκλίσεις στις τιμές χονδρικής του ρεύματος.

Εκτοξεύονται οι τιμές

Την ίδια στιγμή, οι τιμές της χονδρικής στην ηλεκτρική ενέργεια καταγράφουν σαφείς ανοδικές τάσεις σε διεθνές επίπεδο, και δη σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

Ειδικότερα στην περιοχή των Βαλκανίων, οι τιμές δείχνουν να έχουν εκτοξευθεί, με χαρακτηριστικά παραδείγματα την Ουγγαρία, όπου οι τιμές ανέρχονται στα 200 ευρώ και την Αλβανία που έφτασε στα 272 ευρώ.

Τα δύο βασικά χαρακτηριστικά που διαμορφώνουν την κατάσταση στις τιμές χονδρικής του ηλεκτρικού ρεύματος, είναι οι πολύ υψηλές τιμές του τελευταίου 24ωρου, που διαμορφώνονται στα 191 ευρώ περίπου η μεγαβατώρα και οι έντονες αυξομειώσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Όσον αφορά το ανοδικό σερί των χονδρεμπορικών τιμών το τελευταίο 10ήμερο, μία σημαντική αιτία είναι η μειωμένη μεταφορική ικανότητα σε μία σειρά ηλεκτρικών διασυνδέσεων στην κεντρική και νότια Ευρώπη.

Για τις έντονες αυξομειώσεις, λόγω των φωτοβολταϊκών οι χονδρεμπορικές τιμές διατηρούνται σε συγκρατημένα επίπεδα τις ώρες ηλιοφάνειας, σημειώνοντας βουτιά το μεσημέρι. Οι υψηλότερες τιμές καταγράφονται αμέσως μετά τη δύση του ήλιου.

