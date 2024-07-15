Η απόπειρα κατά Τραμπ συνεχίζει να ανεβάζει το bitcoin

Συνεχίζει να κινείται ανοδικά το bitcoin, το οποίο τη Δευτέρα έφτασε σε υψηλά δυο εβδομάδων, καθώς τα στοιχήματα για τις εκλογές του Νοεμβρίου δίνουν πλέον νίκη στον φιλικό προς τα κρυπτονομίσματα Ντόναλντ Τραμπ.

Το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα στον κόσμο καταγράφει άνοδο περίπου 5% και διαπραγματεύεται στις 62.781,48 δολ., σύμφωνα με τα στοιχεία του CoinGecko.

Η άνοδος του bitcoin ακολουθεί την απόπειρα δολοφονίας του πρώην Αμερικανού προέδρου σε προεκλογική ομιλία στην Πενσιλβάνια το Σάββατο, από την οποία ο Ντόναλντ Τραμπ τραυματίστηκε στο αυτί, έχοντας ήδη επιστρέψει στα καθήκοντά του.

“Υπάρχει μια ομοιότητα με το περιστατικό του πυροβολισμού κατά του Προέδρου Ρήγκαν το 1981”, αν και τότε δεν ήταν εκλογικό έτος, ανέφερε σε σημείωμά του ο Ben Emons, επικεφαλής επενδύσεων της FedWatch Advisors.

"Μετά το περιστατικό, η δημοτικότητα του Ρήγκαν εκτοξεύτηκε και μάλιστα εν τω μέσω μιας διπλής ύφεσης. O S&P 500, ωστόσο, υποχώρησε 9% στη συνέχεια λόγω της κακής πορείας της οικονομίας. Στην τρέχουσα ισχυρή οικονομική συγκυρία όμως, η δημοτικότητα του Τραμπ κατά πάσα πιθανότητα θα εκτοξευθεί και θα επηρεάσει τις αγορές θετικά.”

Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου επενδυτές δήλωσαν πως προβλέπουν ώθηση στα λεγόμενα “Trump trades” (σ.σ. δηλαδή, κινήσεις της αγοράς, που προκύπτουν ως απάντηση στις οικονομικές και πολιτικές ενέργειες που συνδέονται με την προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ). Σε αυτό το πλαίσιο μετοχές κρυπτονομισμάτων όπως της Coinbase Global και της εταιρείας εξόρυξης Riot Platforms στις προσυνεδριακές συναλλαγές ενισχύονταν κατά 4,5% και 5,25% αντίστοιχα.

“Η τιμή του bitcoin ενισχύθηκε κατά περίπου 9% κατά τη διάρκεια του σαββατοκύριακου, κίνηση που σηματοδοτεί ότι οι επενδυτές προβλέπουν πως νίκη Τραμπ θα δημιουργούσε ένα πιο ευνοϊκό ρυθμιστικό περιβάλλον για την αγορά των κρυπτονομισμάτων” δήλωσε μέσω email στο CNBC ο Zach Pandl, επικεφαλής ανάλυσης της Grayscale Investments.

Ο Τραμπ δεν έχει ακόμη παρουσιάσει τις λεπτομερείς προτάσεις σχετικά με τη ρύθμιση της αγοράς κρυπτονομίσματων, αλλά ο Ρεπουμπλικάνος υποψήφιος θεωρείται σε γενικές γραμμές υποστηρικτής του κλάδου. Αναμένεται μάλιστα να μιλήσει σε ένα μεγάλο ετήσιο συνέδριο για το bitcoin αργότερα αυτόν τον μήνα.

Η προεκλογική καμπάνια του Τραμπ άρχισε να δέχεται δωρεές σε κρυπτονομίσματα τον Μάιο και τα μηνύματα που ο πρώην πρόεδρος στέλνει για τη συγκεκριμένη αγορά είναι όλο κα



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.