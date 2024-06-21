Μεικτές τάσεις επικράτησαν χθες Πέμπτη στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, όπου στη διάρκεια της συνεδρίασης ο δείκτης S&P 500 ξεπέρασε για πρώτη φορά το φράγμα των 5.500 μονάδων αλλά υποχώρησε στη συνέχεια.

Ο Dow Jones έκλεισε με άνοδο 299,90 μονάδων (+0,77%), στις 39.134,76 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 140,65 μονάδων (–0,79%) στις 17.721,59 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 13,86 μονάδων (–0,25%) στις 5.473,17 μονάδες.

Πηγή: skai.gr

