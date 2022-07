ΗΠΑ: Πληθωρισμός-σοκ στο 9,1% τον Ιούνιο από 8,6% τον Μάιο

Υψηλό 41 ετών καταγράφει ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ, που έφτασε τον Ιούνιο στο 9,1% από 8,6% τον Μάιο.

Οι τιμές καταναλωτή στις ΗΠΑ επιταχύνθηκαν τον Ιούνιο καθώς το κόστος της βενζίνης και των τροφίμων παραμένουν υψηλά, με αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη αύξηση του πληθωρισμού σε ετήσια βάση τα τελευταία 40 χρόνια και ενισχύοντας την θέση της Fed για αύξηση των επιτοκίων κατά 75 μονάδες βάσης αργότερα μέσα στον Ιούλιο.

Ο δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε 1,3% τον περασμένο μήνα μετά την άνοδο 1,0% τον Μάιο, ανακοίνωσε το αμερικανικό υπουργείο Εργασίας την Τετάρτη.

Οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters είχαν προβλέψει ότι ο ΔΤΚ θα αυξηθεί κατά 1,1%. Οι τιμές καταναλωτή αυξάνονται, ωθούμενοι από τις ραγισμένες παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού και τα τεράστια δημοσιονομικά κίνητρα από τις κυβερνήσεις στις αρχές της πανδημίας COVID-19.

Awful US inflation data

Headline at 9.1%, well above the median forecast of 8.8% and highest since 1991

Core also higher-than-expected.

Details appear equally worrisome

Bottom line: Further blow to economic and social well-being. Highlights Fed’s worst policy mistakes in decades