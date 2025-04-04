ΗΠΑ: Οι αγρότες «απογοητευμένοι» από τους εκτεταμένους δασμούς

Οι αγρότες στις ΗΠΑ είναι «απογοητευμένοι» από τους νέους δασμούς του Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα τουλάχιστον με τον επικεφαλής ενός σωματείου αγροτών που μίλησε στο BBC Radio 4.

«Είμαστε απογοητευμένοι που είναι τόσο εκτεταμένοι και επηρεάζουν τόσα πολλά προϊόντα», είπε ο Τσαντ Φράνκι, πρόεδρος της Ένωσης Rocky Mountain Farmers.

Όπως διευκρίνισε, οι αγρότες που εκπροσωπεί ανησυχούν για αντίποινα από άλλες χώρες, καθώς τα αγροτικά αγαθά είναι συχνά τα πρώτα που πλήττονται.

Όλοι οι δασμοί είναι πιθανό να προκαλέσουν αναστάτωση στον κλάδο, τόνισε, καθώς οι αγρότες πρέπει να προγραμματίζουν «εκ των προτέρων σε βάθος χρόνων», κάτι που καθιστά«πραγματικά δύσκολες τις γρήγορες αλλαγές».

Στο μεταξύ, μια ισχυρή στις ΗΠΑ συντηρητική νομική ομάδα, η Νέα Συμμαχία Πολιτικών Ελευθεριών (New Civil Liberties Alliance - NCLA), κατέθεσε την Πέμπτη την πρώτη μήνυση για το μπλοκάρισμα των δασμών που ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, υποστηρίζοντας ότι υπερέβη τις εξουσίες του.

Η NCLA εκπροσωπεί μια μικρή επιχείρηση λιανικής πώλησης χαρτικών με την επωνυμία Simplified, η οποία ισχυρίζεται ότι θα υποστεί «σοβαρή» οικονομική βλάβη από τους «αντισυνταγματικούς» δασμούς που επιβάλλει στις κινεζικές εισαγωγές η κυβέρνηση Τραμπ.

