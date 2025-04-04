ΗΠΑ: Μήνυση στον Τραμπ από Συντηρητική νομική ομάδα για τους δασμούς στις εισαγωγές

«Δικαστική τρικλοποδιά» στους δασμούς του Ντόναλντ Τραμπ; Μια ισχυρή στις ΗΠΑ συντηρητική νομική ομάδα, η Νέα Συμμαχία Πολιτικών Ελευθεριών (New Civil Liberties Alliance - NCLA), κατέθεσε την Πέμπτη την πρώτη μήνυση για το μπλοκάρισμα των δασμών που ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, υποστηρίζοντας ότι υπερέβη τις εξουσίες του.

Η NCLA εκπροσωπεί μια μικρή επιχείρηση λιανικής πώλησης χαρτικών με την επωνυμία Simplified, η οποία ισχυρίζεται ότι θα υποστεί «σοβαρή» οικονομική βλάβη από τους «αντισυνταγματικούς» δασμούς που επιβάλλει στις κινεζικές εισαγωγές η κυβέρνηση Τραμπ.

Η αγωγή που κατατέθηκε στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της Φλόριντα μπορεί να είναι η πρώτη νομική πρόκληση για το σαρωτικό κύμα νέων δασμών των ΗΠΑ. Οι εισφορές, οι οποίες ανακοινώθηκαν από τον Τραμπ την Τετάρτη, έχουν αναστατώσει τις παγκόσμιες αγορές και έχουν προκαλέσει κατάρρευση στις αμερικανικές μετοχές.

«Επικαλούμενος εξουσία έκτακτης ανάγκης για να επιβάλει γενικούς δασμούς στις εισαγωγές από την Κίνα που δεν επιτρέπονται, ο Πρόεδρος Τραμπ έκανε κατάχρηση αυτής της εξουσίας, σφετερίστηκε το δικαίωμα του Κογκρέσου να ελέγχει τους δασμούς και ανέτρεψε τον διαχωρισμό των εξουσιών του Συντάγματος», δήλωσε ο Άντριου Μόρις, ανώτερος δικαστικός σύμβουλος στο NCLA.

Η ομάδα αυτοχαρακτηρίζεται ως μια «ακομμάτιστη, μη κερδοσκοπική ομάδα πολιτικών δικαιωμάτων» που εργάζεται για να αποτρέψει παραβιάσεις από το «διοικητικό κράτος».

Στη μήνυση, η Simplified ισχυρίζεται ότι ο Τραμπ παρέκαμψε παράτυπα το Κογκρέσο επιβάλλοντας δασμούς βάσει του Νόμου Διεθνούς Έκτακτης Οικονομικής Εξουσίας του 1977. Στόχος της μήνυσης είναι μια δικαστική απόφαση που θα κηρύσσει τους δασμούς αντισυνταγματικούς και θα διαπιστώνει ότι υιοθετήθηκαν κατά παράβαση των διοικητικών κανόνων των ΗΠΑ.

Η μήνυση κατονομάζει επίσης ως κατηγορούμενους το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας και υψηλόβαθμους αξιωματούχους του.

Οι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου δεν απάντησαν αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό του Bloomberg.

Πηγή: skai.gr

