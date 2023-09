Οι ΗΠΑ και 17 πολιτείες μήνυσαν τον αμερικανικό κολοσσό Amazon για μονοπωλιακές πρακτικές Οικονομία 20:28, 26.09.2023 linkedin

Όπως σχολιάζει η Washington Post, η μήνυση σηματοδοτεί μια ιστορική πολιτική δοκιμασία για μια από τις εταιρείες με τη μεγαλύτερη επιρροή στον κόσμο