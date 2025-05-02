Εξασθένησε το οικονομικό κλίμα τον Απρίλιο, με τον σχετικό δείκτη να κλείνει στις 107,4 από τις 107,7 μονάδες τον προηγούμενο μήνα. Σύμφωνα με έρευνα οικονομικής συγκυρίας του ΙΟΒΕ, αυτή η μικρή υποχώρηση του δείκτη προέρχεται από τις Κατασκευές και την καταναλωτική εμπιστοσύνη, καθώς βιομηχανία, υπηρεσίες και λιανικό εμπόριο ενισχύονται ελαφρώς.

Γενικά, ο δείκτης από την αρχή του έτους κινείται με μικρές διακυμάνσεις και με οριακές, τις περισσότερες φορές, μεταβολές. Η τάση αυτή είναι, σύμφωνα με την έρευνα, ενδεικτική αφενός της γενικά σταθερής πορείας της εγχώριας οικονομίας χωρίς ιδιαίτερες μεταβολές στην παραγωγή και τις αγορές, αφετέρου μιας στάσης, μάλλον, αναμονής για πιθανές εξελίξεις. «Βέβαια, η εκλογή νέου Προέδρου στις ΗΠΑ και η διακήρυξη νέων μέτρων οικονομικής πολιτικής που αυξάνουν την αβεβαιότητα και αμφισβητούν τη φορά των τελευταίων ετών στις διεθνείς αγορές, μπορεί να προκαλέσουν αναταράξεις που θα επηρεάσουν σοβαρά και πολυδιάστατα και τη δική μας οικονομία. Όμως, ακόμα αυτές δεν έχουν προσδιοριστεί ακριβώς ούτε έχουν μεταβάλει βασικούς πυλώνες γύρω από τους οποίους κινείται μια σχετικά πιο κλειστή και λιγότερο άμεσα εκτεθειμένη στις διεθνείς μεταβολές οικονομία, όπως η ελληνική. Το επόμενο διάστημα, άλλωστε, ξεκινά η τουριστική περίοδος που, άμεσα ή έμμεσα, επηρεάζει πλήθος κλάδων της ελληνικής οικονομίας. Η εξέλιξη του εισερχόμενου τουρισμού, επομένως, αναμένεται να επηρεάσει το επόμενο διάστημα τις σχετικές προσδοκίες στα νοικοκυριά και σε πλήθος επιχειρήσεων» επισημαίνεται στην έρευνα του ΙΟΒΕ.

Αναλυτικότερα:

στη βιομηχανία, το αρνητικό ισοζύγιο των εκτιμήσεων για τις παραγγελίες και τη ζήτηση αμβλύνθηκε ελαφρά, οι εκτιμήσεις για τα αποθέματα ενισχύθηκαν, ενώ οι θετικές προβλέψεις για την παραγωγή τους προσεχείς μήνες περιορίστηκαν ελαφρά.

στις κατασκευές, οι ήπια θετικές προβλέψεις για προγράμματα εργασιών των επιχειρήσεων περιορίστηκαν σημαντικά, ενώ παράλληλα οι θετικές προβλέψεις για την απασχόληση ενισχύθηκαν.

στο λιανικό εμπόριο, οι εκτιμήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις διατηρούνται σε κανονικά για την εποχή επίπεδα, με το ύψος των αποθεμάτων να κλιμακώνεται ήπια και τις προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξη των πωλήσεων να βελτιώνονται σημαντικά.

στις υπηρεσίες, οι θετικές εκτιμήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων ενισχύθηκαν ήπια, ενώ οι εκτιμήσεις για την τρέχουσα ζήτηση διατηρήθηκαν αμετάβλητες με τις προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξη της ζήτησης να κλιμακώνονται ελαφρά.

στην καταναλωτική εμπιστοσύνη, οι αρνητικές προβλέψεις των νοικοκυριών για την οικονομική κατάσταση της χώρας εντάθηκαν, ενώ αντίστοιχα κινήθηκαν εκείνες για τη δική τους οικονομική κατάσταση. Παράλληλα, εξασθένισαν ήπια οι προβλέψεις για μείζονες αγορές ενώ περιορίστηκε η πρόθεση για αποταμίευση.

