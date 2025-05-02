Λογαριασμός
Στο 2,7% ο πληθωρισμός τον Απρίλιο

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Eurostat - Χαμηλότερα, στο 2,2%, ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη - Στην Εσθονία ο υψηλότερος πληθωρισμός (4,4%)

ευρώ

Στο 2,7% εκτιμά η Eurostat πως έκλεισε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Απρίλιο. Στην ευρωζώνη ωστόσο, διαμορφώθηκε χαμηλότερα και συγκεκριμένα στο 2,2%. 

Τον υψηλότερο πληθωρισμό τον Απρίλιο κατέγραψε η Εσθονία (4,4%), με επόμενες στη λίστα την Ολλανδία (4,1%) και τη Λετονία (4,1%). 

Στον αντίποδα, τον χαμηλότερο πληθωρισμός κατέγραψε η Γαλλία (0,9%), την οποία ακολουθεί η Κύπρος (1,3%), το Λουξεμβούργο (1,7%), η Ιρλανδία και η Φινλανδία (και οι δυο σημείωσαν πληθωρισμό 2%). 

 
