Στο 2,7% ο πληθωρισμός τον Απρίλιο

Στο 2,7% εκτιμά η Eurostat πως έκλεισε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Απρίλιο. Στην ευρωζώνη ωστόσο, διαμορφώθηκε χαμηλότερα και συγκεκριμένα στο 2,2%.

Τον υψηλότερο πληθωρισμό τον Απρίλιο κατέγραψε η Εσθονία (4,4%), με επόμενες στη λίστα την Ολλανδία (4,1%) και τη Λετονία (4,1%).

Στον αντίποδα, τον χαμηλότερο πληθωρισμός κατέγραψε η Γαλλία (0,9%), την οποία ακολουθεί η Κύπρος (1,3%), το Λουξεμβούργο (1,7%), η Ιρλανδία και η Φινλανδία (και οι δυο σημείωσαν πληθωρισμό 2%).

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.