Μείωση κατέγραψαν οι πωλήσεις των McDonald's στο α' τρίμηνο του 2025, σηματοδοτώντας το δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο πτώσης, καθώς οι πελάτες μειώνουν τις δαπάνες τους εν μέσω οικονομικής αβεβαιότητας.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, τη μεγαλύτερη αγορά των McDonald's, οι πωλήσεις στον ίδιο αριθμό καταστημάτων μειώθηκαν κατά 3,6%. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη πτώση που έχει καταγράψει η αλυσίδα από το 2020, κατά την κορύφωση της πανδημίας Covid και της καραντίνας.

Τα καθαρά κέρδη για το πρώτο τρίμηνο ήταν 1,87 δισ. δολάρια, μειωμένα από 1,93 δισεκατομμύρια δολάρια σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πριν από ένα χρόνο.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος των McDonald's, Chris Kempczinski, δήλωσε ότι οι καταναλωτές «αντιμετωπίζουν την αβεβαιότητα», αλλά ότι παραμένει αισιόδοξος για την «ικανότητα της εταιρείας να διαχειριστεί ακόμη και τις πιο δύσκολες συνθήκες της αγοράς».

Σε τηλεφωνική επικοινωνία με αναλυτές, ο Kempczinski δήλωσε ότι «οι γεωπολιτικές εντάσεις προστέθηκαν στην οικονομική αβεβαιότητα και μείωσαν το καταναλωτικό κλίμα περισσότερο από ό,τι περιμέναμε». Οι επισκέψεις σε εστιατόρια στις μεγαλύτερες αγορές της, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, μειώθηκαν περισσότερο από το προβλεπόμενο.

Παρόλο που αναμένει ότι η McDonald's θα «ξεπεράσει» τους ανταγωνιστές της, η αλυσίδα δεν είναι «άτρωτη στην αστάθεια του κλάδου ή στις πιέσεις που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές μας».

Η McDonald's βλέπει επίσης σχεδόν διψήφια μείωση στις δαπάνες από τους καταναλωτές χαμηλού εισοδήματος σε σχέση με ένα χρόνο πριν. Επιπλέον, και οι δαπάνες από καταναλωτές μεσαίου εισοδήματος «μειώθηκαν επίσης σχεδόν εξίσου, μια σαφής ένδειξη ότι η οικονομική πίεση έχει διευρυνθεί».

Η εικόνα είναι παρόμοια και στους ανταγωνιστές των McDonald's, με τις Chipotle, Yum! Brands, Domino's Pizza και Starbucks να ανακοινώνουν πρόσφατα πενιχρά κέρδη καθώς το καταναλωτικό κλίμα βυθίζεται.

Τα McDonald's θα στραφούν την επόμενη εβδομάδα στην κυκλοφορία νέων κοτομπουκιών (chicken strips), ένα προϊόν που οι πελάτες απαιτούν την επιστροφή του από τότε που αφαιρέθηκε από τα μενού πριν από λίγα χρόνια. Το αγαπημένο «Snack Wrap» με κοτόπουλο αναμένεται επίσης να επιστρέψει τους επόμενους μήνες.

Οι μετοχές των McDonald's (MCD) υποχώρησαν σχεδόν 2% στην αρχή της διαπραγμάτευσης.

