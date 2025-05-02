Περαιτέρω σταθερή βελτίωση των λειτουργικών συνθηκών υπέδειξαν οι εταιρείες του ελληνικού τομέα μεταποίησης στο ξεκίνημα του δεύτερου τριμήνου, αν και με ηπιότερο ρυθμό ανάπτυξης, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του δείκτη PMI® από την S&P Global.

Παρότι ο ρυθμός αύξησης εξασθένησε κατά τη διάρκεια του μήνα, η συνολική άνοδος προήλθε από τις συνεχιζόμενες αυξήσεις της παραγωγής και των νέων παραγγελιών τον Απρίλιο.

Ωστόσο, οι σχετικά ασθενέστερες συνθήκες ζήτησης οδήγησαν σε λιγότερο έντονες αυξήσεις της παραγωγής και των νέων παραγγελιών, καθώς οι εταιρείες μετρίασαν επίσης τον ρυθμό αύξησης του αριθμού των εργαζομένων τους και των αγορών εισροών.

Οι χρόνοι παράδοσης προμηθειών επιμηκύνθηκαν περαιτέρω, καθώς οι ελλείψεις περιόρισαν την παραγωγική ικανότητα των εταιρειών και ώθησαν προς τα πάνω τον όγκο αδιεκπεραίωτων εργασιών.

Εν τω μεταξύ, οι εταιρείες παρέμειναν αισιόδοξες σχετικά με τις προοπτικές ως προς την παραγωγή μέσα στο επόμενο έτος.

Επίσης, οι πληθωριστικές πιέσεις εξασθένησαν, καθώς η σημαντική επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης του κόστους εισροών ήταν συνέπεια της λιγότερο έντονης αύξησης των χρεώσεων εκροών.

Κλείνοντας στις 53,2 μονάδες τον Απρίλιο, ο εποχικά προσαρμοσμένος Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών της S&P Global για τον τομέα μεταποίησης στην Ελλάδα (Purchasing Managers’ Index™ – PMI) κατέγραψε τιμή χαμηλότερη από τις 55,0 μονάδες του Μαρτίου. Υπέδειξε ωστόσο σταθερή βελτίωση των λειτουργικών συνθηκών σε όλο το εύρος του τομέα παραγωγής αγαθών.

Παρότι η τιμή του κύριου δείκτη υποχώρησε σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο της έρευνας, υπέδειξε μία από τις ισχυρότερες αυξήσεις του τομέα που έχουν καταγραφεί τους τελευταίους δέκα μήνες και ήταν υψηλότερη από τον μέσο όρο της έρευνας.

Στη συνολική ανάπτυξη συνέβαλε η περαιτέρω αύξηση της εισροής νέων παραγγελιών στο ξεκίνημα του δεύτερου τριμήνου. Οι νέες πωλήσεις αυξήθηκαν για έκτο συνεχή μήνα, λόγω της συνεχιζόμενης ζήτησης από την πλευρά των πελατών και των αναφορών ότι όλο και περισσότεροι πελάτες επιλέγουν αγαθά εγχώριας παραγωγής.

Ο ρυθμός αύξησης εξασθένησε από το υψηλό δέκα μηνών που καταγράφηκε τον Μάρτιο, αλλά ήταν, ωστόσο, σταθερός. Ο ρυθμός αύξησης των νέων παραγγελιών εξαγωγών εξασθένησε επίσης και ήταν σε γενικές γραμμές οριακός.

Ως εκ τούτου, οι Έλληνες κατασκευαστές εξακολούθησαν να καταγράφουν υψηλότερα επίπεδα παραγωγής, καθώς η παραγωγή αυξήθηκε με σταθερό ρυθμό τον Απρίλιο. Παρά την επιβράδυνση στον ασθενέστερο ρυθμό που έχει καταγραφεί σε διάστημα τριών μηνών, ο ρυθμός αύξησης ήταν υψηλότερος από τον μέσο όρο της έρευνας.

Εν τω μεταξύ, η διαταραχή στην αλυσίδα εφοδιασμού εξακολούθησε να προκαλεί δυσκολίες στους κατασκευαστές, καθώς τον Απρίλιο καταγράφηκαν περαιτέρω καθυστερήσεις στους χρόνους παράδοσης εισροών. Μέλη του πάνελ ανέφεραν ότι οι ελλείψεις υλικών και η μεγαλύτερη εισροή νέων παραγγελιών οδήγησαν σε νέα αύξηση του όγκου αδιεκπεραίωτων εργασιών, μολονότι οριακή.

Οι περισσότερες νέες παραγγελίες προκάλεσαν ακόμα έναν γύρο δημιουργίας θέσεων εργασίας τον Απρίλιο, καθώς τα επίπεδα απασχόλησης αυξήθηκαν με έντονο ρυθμό. Η αύξηση του αριθμού των εργαζομένων ήταν η πέμπτη σε ισάριθμους μήνες, καθώς οι εταιρείες προσπάθησαν να επεκτείνουν την παραγωγική ικανότητα μετά τις αυξημένες απαιτήσεις παραγωγής.

Παρ’ όλα αυτά, ο ρυθμός αύξησης του αριθμού των εργαζομένων υποχώρησε στον ασθενέστερο που έχει καταγραφεί σε διάστημα τριών μηνών.

Σε ό,τι αφορά τις τιμές, το κόστος εισροών που αντιμετώπισαν οι Έλληνες κατασκευαστές αυξήθηκε με αισθητά βραδύτερο ρυθμό κατά τη διάρκεια του Απριλίου. Ο ρυθμός αύξησης ήταν ο ασθενέστερος που έχει καταγραφεί από τον Φεβρουάριο του 2024 και ήταν χαμηλότερος από τον μέσο όρο της έρευνας. Παρά τις αναφορές για υψηλότερες τιμές πρώτων υλών και εισαγόμενων αγαθών, οι εταιρείες ανέφεραν ότι το κόστος ορισμένων βασικών εισροών μετριάστηκε.

Εν τω μεταξύ, τα στοιχεία του Απριλίου υπέδειξαν ασθενέστερο ρυθμό αύξησης των χρεώσεων εκροών. Οι Έλληνες παραγωγοί αγαθών περιόρισαν τον ρυθμό αύξησης των τιμών πώλησης, λόγω της βραδύτερης αύξησης του κόστους εισροών και των προσπαθειών να παραμείνουν ανταγωνιστικοί. Παρά την εξασθένηση, ο ρυθμός αύξησης των χρεώσεων ήταν ιστορικά υψηλός.

Παρότι κατέγραψαν την έκτη συνεχή μηνιαία αύξηση των αγορών εισροών, οι Έλληνες κατασκευαστές υπέδειξαν, τον Απρίλιο, τη βραδύτερη άνοδο της αγοραστικής δραστηριότητας που έχει καταγραφεί από τον περασμένο Νοέμβριο. Μέλη του πάνελ ανέφεραν τη χρήση των αποθεμάτων για τη συμπλήρωση της παραγωγής, καθώς τα αποθέματα προμηθειών επανήλθαν σε πλαίσια συρρίκνωσης.

Αντίθετα, οι προκλήσεις στην αλυσίδα εφοδιασμού και οι μεγαλύτεροι χρόνοι παράδοσης εισροών οδήγησαν σε προσπάθειες δημιουργίας αποθεμάτων ασφαλείας ετοίμων προϊόντων. Παρ’ όλα αυτά, η αύξηση των αποθεμάτων ετοίμων προϊόντων ήταν σε γενικές γραμμές οριακή.

Τέλος, τον Απρίλιο, οι Έλληνες κατασκευαστές παρέμειναν αισιόδοξοι σχετικά με την αύξηση της παραγωγής κατά το επόμενο έτος. Σύμφωνα με αναφορές, οι προγραμματισμένες επενδύσεις σε νέα μηχανήματα και η ανάπτυξη νέων προϊόντων τόνωσαν την εμπιστοσύνη. Τα επίπεδα αισιοδοξίας ήταν πάνω από τον μέσο όρο της έρευνας, παρότι υποχώρησαν από το υψηλό 14 μηνών του Μαρτίου.

Σχολιάζοντας τα στοιχεία, ο Siân Jones, επικεφαλής οικονομολόγος της S&P Global Market Intelligence, δήλωσε: «Οι εταιρείες του ελληνικού τομέα μεταποίησης εξακολούθησαν να υποδεικνύουν σταθερή ανάκαμψη της υγείας του τομέα στο ξεκίνημα του δεύτερου τριμήνου. Ωστόσο, οι αυξήσεις της παραγωγής και των νέων παραγγελιών επιβραδύνθηκαν, καθώς οι συνθήκες ζήτησης από το εξωτερικό εξασθένησαν, παρ’ όλα αυτά παρέμειναν σταθερές και ιστορικά υψηλές. Παρότι η διαταραχή στην αλυσίδα εφοδιασμού συνεχίστηκε –καθώς οι καθυστερήσεις στους χρόνους παράδοσης εισροών ήταν σε γενικές γραμμές αυξημένες και εν μέρει οδήγησαν σε νέα συσσώρευση των ανεκτέλεστων εργασιών– οι πληθωριστικές πιέσεις εξασθένησαν σημαντικά κατά τη διάρκεια του μήνα.

Η συνεχιζόμενη βελτίωση των συνολικών συνθηκών ζήτησης έδωσε στις εταιρείες τη δυνατότητα να συνεχίσουν να μετακυλίουν το υψηλότερο κόστος στους πελάτες. Ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι οι κατασκευαστές παραμένουν ιστορικά αισιόδοξοι σχετικά με τις προοπτικές ως προς την παραγωγή, καθώς οι εταιρείες υπέδειξαν έναν ακόμη σταθερό γύρο δημιουργίας θέσεων εργασίας. Σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις μας, αναμένεται ότι η βιομηχανική παραγωγή θα αυξηθεί κατά 3,2% σε ετήσια βάση το 2025.»



