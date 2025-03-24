Του Χρυσόστομου Τσούφη

Η διάταξη στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών σχετικά με την Ενίσχυση της Κεφαλαιαγοράς, για τη διαγραφή δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού των κενών μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων, είχε σκορπίσει χαμόγελα ανακούφισης σε χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων που βρίσκονταν αντιμέτωποι με χρέη, η συσσώρευση των οποίων δεν ήταν αντικειμενικά δική τους ευθύνη.



Επειδή όμως ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες, μόλις οι ενδιαφερόμενοι διάβασαν προσεκτικά το περιεχόμενο της ρύθμισης, τα χαμόγελα «πάγωσαν» καθώς διαπίστωσαν ότι η ρύθμιση είναι πρακτικά ανεφάρμοστη. Αυτό αναφέρει σε επιστολή προς τις ηγεσίες των Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και τις ηγεσίες των συναρμόδιων υπουργείων Οικονομικών και Εσωτερικών, της η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων, ζητώντας την διόρθωση της.



Η ….πέτρα του σκανδάλου για την Π.ΟΜ.ΙΔ.Α είναι η υποχρέωση των πολιτών να υποβάλουν στον οικείο Δήμο βεβαίωση του διαχειριστή του δικτύου ότι έχει επέλθει η διακοπή της ηλεκτροδότησης προκειμένου να διαγραφούν τα χρέη τους. Όμως όπως αναφέρει η επιστολή της Ομοσπονδίας «ο ΔΕΔΔΗΕ έχει από πενταετίας περίπου διακόψει πλήρως την έκδοση τέτοιων βεβαιώσεων, ούτε καν δέχεται στα γραφεία του πολίτες για την ανωτέρω αιτία, διότι όλοι οι Δήμοι έχουν διασυνδεθεί ONLINE με τη βάση δεδομένων του ΔΕΔΔΗΕ και βλέπουν σε πραγματικό χρόνο όλα τα στοιχεία των παροχών και οι υπηρεσίες των Δήμων εκδίδουν μόνες τους και επί τόπου τις βεβαιώσεις αυτές, ώστε οι πολίτες δεν έχουν ανάγκη, και πλέον ούτε καν δυνατότητα, να επισκεφτούν (κλείνοντας διαδικτυακά ραντεβού) τα γραφεία του ΔΕΔΔΗΕ για να τις λάβουν!».



Επομένως, υποστηρίζουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων, η συγκεκριμένη προϋπόθεση είναι παράλογη καθώς η τήρηση της είναι αδύνατη.



Η σχετική ρύθμιση ήλθε να δώσει ανάσα σε χιλιάδες ιδιοκτήτες οι οποίοι θεωρούσαν ότι ζητώντας από τον ΔΕΔΔΗΕ τη διακοπή της ηλεκτροδότησης των ακινήτων τους, ενημερώνονταν αυτόματα και οι δήμοι ώστε να σταματήσουν να χρεώνουν δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού. Η ρύθμιση έχει και αναδρομικό χαρακτήρα, δηλαδή η αίτηση διαγραφής γίνεται ανεξάρτητα από το πότε έχει επέλθει η διακοπή ηλεκτροδότησης.



Σε περίπτωση που οι σχετικές οφειλές έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση, το ανεξόφλητο υπόλοιπο διαγράφεται με αίτηση του οφειλέτη προς τον Δήμο όμως η διάταξη ορίζει ότι ποσά δημοτικών τελών που έχουν ήδη καταβληθεί από τους ιδιοκτήτες των μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων ΔΕΝ αναζητούνται και ΔΕΝ επιστρέφονται.



Στόχος του Υπουργείου Οικονομικών είναι η συγκεκριμένη ρύθμιση να λειτουργήσει ως γέφυρα έως ότου ολοκληρωθεί η αυτοματοποιημένη διαδικασία διακοπής των χρεώσεων που βρίσκεται στα σκαριά από τα Υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Εσωτερικών. Με τη διαδικασία αυτή, μόλις ολοκληρώνεται η διακοπή της ηλεκτροδότησης ενός ακινήτου, αυτομάτως -χωρίς δηλώσεις και αιτήσεις- ο ιδιοκτήτης του θα απαλλάσσεται από τη χρέωση δημοτικών τελών.

