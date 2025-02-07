Κέρκυρα: «Ζαλίστηκαν» με τα δημοτικά τέλη - Αυξήσεις από… 170% έως 400%

«Ζαλίστηκαν» με τα δημοτικά τέλη οι Κερκυραίοι, καθώς οι αυξήσεις κυμαίνονται από… 170% έως 400%.



Όπως δήλωσε στον ΣΚΑΪ και τους Αταίριαστους ο δημοσιογράφος του Corfu News Γιάννης Ρεβύθης «είναι η εύκολη απόφαση… Βάζεις τέλη και μαζεύεις λεφτά»

«Σύμφωνα με τις δηλώσεις του δήμαρχου κ. Πουλημένου το περασμένο έτος ο Δήμος είχε έλλειμμα 11 εκατ. ευρώ όσον αφορά τη μεταφορά των απορριμμάτων από την Κέρκυρα προς Ιωάννινα και Κοζάνη και πήγαμε σε μια εύκολη λύση… να πληρώνει ένα κατάστημα για τη ΔΕΗ 700 ευρώ και για δημοτικά τέλη 2.0000… Για τέτοια νούμερα συζητάμε. Ο κόσμος είναι ανήσυχος για τις πραγματικά υπέρογκες αυξήσεις, ειδικά οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις έχουν πολύ μεγάλο πρόβλημα» τόνισε ο κ. Ρεβύθης.



Στο ερώτημα ο Δήμος δεν βγαίνει οι καταστηματάρχες πώς θα βγουν; Η απάντηση ήταν εναλλακτικές λύσεις από τις αυξήσεις, όπως η εξοικονόμηση πόρων μέσω ανακύκλωσης.

Τι δήλωσε ο δήμαρχος

Με ανακοίνωσή του την Τρίτη ο δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων Στέφανος Πουλημένος απάντησε στην έντονη κριτική που δέχεται τις τελευταίες ημέρες για την αύξηση των δημοτικών τελών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Δημάρχου:

«Τα στοιχεία της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας, που αφορούν το έλλειμμα που παρουσιάζει σε ετήσια βάση, η διαχείριση των απορριμμάτων (αποκομιδή, μεταφόρτωση, μεταφορά, επεξεργασία στα εργοστάσια Ιωαννίνων και Κοζάνης και τέλος, υγειονομική ταφή των υπολειμμάτων) και οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους!

Έτος 2022: Τιμολογήθηκαν έξοδα 16.868.351 ευρώ

Εισπράχτηκαν έσοδα 11.477.129 ευρώ

Διαφορά εσόδων – εξόδων -5.391.221 ευρώ

Έτος 2023: Τιμολογήθηκαν έξοδα 20.824.886 ευρώ

Εισπράχτηκαν έσοδα 12.189.554 ευρώ

Διαφορά εσόδων – εξόδων -8.635.331 ευρώ

Έτος 2024: Τιμολογήθηκαν έξοδα 22.674.578 ευρώ

Εισπράχτηκαν έσοδα 11.434.058 ευρώ

Διαφορά εσόδων – εξόδων -11.240.520 ευρώ

Σημείωση: Τα αυξημένα έξοδα του 2024, οφείλονται σε μεταφορά απλήρωτων τιμολογίων του 2023, συνολικού ύψους 1.478.031 ευρώ.

Στο σημείο αυτό τίθεται το ερώτημα: Ποιος Οργανισμός, ποια επιχείρηση σε τοπικό επίπεδο, θα μπορούσε να επιβιώσει με ετήσιο έλλειμμα 11 και πλέον εκατομμυρίων ευρώ; Έλλειμμα που αναφέρεται στην ετήσια μεταφορά σε Γιάννενα και Κοζάνη 46.000 τόνων απορριμμάτων και στη διαχείριση στο νησί ακόμα 7.000 τόνων ανακυκλώσιμων, ογκωδών κ.λπ.

Οι μεγάλες καθυστερήσεις που έχουν σημειωθεί στην κατασκευή του εργοστασίου Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων της Κέρκυρας, είχαν αποτέλεσμα τη συνέχιση της μεταφοράς των απορριμμάτων, που προκαλεί ένα δυσβάστακτο κόστος, το οποίο ο Δήμος αδυνατεί να σηκώσει με τα περιορισμένα έσοδα των μέχρι χθες ανταποδοτικών τελών.

Για του λόγου το αληθές, υπενθυμίζεται ότι η αδυναμία αποπληρωμής του κόστους μεταφοράς απορριμμάτων στα εργοστάσια των Ιωαννίνων και της Κοζάνης, το 2023, κατέληξε στη διεκδίκησή της, από πλευράς τους, με νομικές ενέργειες.

Έτσι έχοντας τα πράγματα, ο κίνδυνος να μας κλείσουν την πόρτα τα δύο εργοστάσια και να ξαναζήσουμε τον εφιάλτη των σκουπιδιών στο νησί, αν δεν έχουμε τα αναγκαία έσοδα για να πληρώνουμε τις υποχρεώσεις μας, είναι προφανής.

Ενόψει αυτής της κατάστασης το δημοτικό μας συμβούλιο έλαβε τη δύσκολη και μη επιθυμητή, αλλά επιβεβλημένη απόφαση αναπροσαρμογής των δημοτικών τελών, που ήταν καθηλωμένα για μεν την πόλη στα επίπεδα του 2007, για δε την ύπαιθρο, στα επίπεδα του 1999, στην εποχή της δραχμής.

ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΚΟΣ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ;

Τέλος, επειδή κάποιοι συμπολίτες μας έχουν την αίσθηση ότι είναι άδικος ο τρόπος που διαμορφώθηκαν τα δημοτικά τέλη, ζητήσαμε από τις παρατάξεις της μειοψηφίας στο Δημοτικό Συμβούλιο και ιδιαίτερα από την μείζονα μειοψηφία που διοίκησε το Δήμο την περίοδο Σεπτ. 2019 έως Δεκ. 2023, να καταθέσουν μιαν αντιπρόταση που να αποδίδει στο ταμείο έσοδα 23 εκατ. ευρώ και ευχαρίστως να την συζητήσουμε άμεσα. Το ίδιο ζητήσαμε και από το Επιμελητήριο Κέρκυρας που είναι θεσμοθετημένος σύμβουλος της Πολιτείας και έχει εκ του νόμου την αρμοδιότητα και την υποχρέωση να εισηγείται ολοκληρωμένες προτάσεις σε μεγάλης σημασίας θέματα, όπως η κατανομή του υψηλού κόστους της διαχείρισης των απορριμμάτων.

ΜΕΓΑΛΗ ΜΑΣ ΕΛΠΙΔΑ ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ

Μεγάλη ελπίδα όλων μας προβάλλει η προοπτική να γίνει πράξη τώρα η κατασκευή του δικού μας εργοστασίου Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων, προς την οποία προχωρά αποφασιστικά ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) υπό την προεδρία του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων.

Με το εργοστάσιο αυτό προβλέπεται η χωριστή διαχείριση αυξημένων ποσοτήτων ανακυκλώσιμων υλικών και των βιολογικών αποβλήτων, έτσι ώστε να συρρικνωθεί ο όγκος των σύμμεικτων απορριμμάτων και χωρίς πλέον τις δαπανηρές μακρινές μεταφορές, το συνολικό κόστος, να μειωθεί σημαντικά.

Σε κάθε περίπτωση είναι τώρα όσο ποτέ, επιτακτική η ανάγκη διαχωρισμού των απορριμμάτων στην πηγή (εκεί που παράγονται) με συμμετοχή όλων μας. Και με την καλύτερη λειτουργία της Υπηρεσίας του Δήμου αλλά και με τη συστράτευση κατοίκων και επαγγελματιών στην κοινή προσπάθεια. Μόλις η κατασκευή του Εργοστασίου και η διαλογή των ανακυκλώσιμων στην πηγή γίνουν πράξη, η προοπτική μείωσης των δημοτικών τελών θα καταστεί μια φυσιολογική εξέλιξη.

Η Πράσινη μικρή Γωνιά, που κατασκευάζεται και θα λειτουργήσει από το Μάρτη στην οδό Επτανήσων (Τρία Γεφύρια), είναι ένα ακόμη βήμα προς την ίδια κατεύθυνση. Στο τέλος του 2025 που θα γίνει ο απολογισμός της χρονιάς πρέπει να έχουμε καταγράψει εκείνα τα βήματα προόδου που θα επιτρέψουν να βλέπουμε πλέον το μέλλον με αισιοδοξία».

