Φθηνότερο χρήμα για οικονομία και τράπεζες φέρνει ο νέος κύκλος αναβαθμίσεων

Ντόμινο θετικών εξελίξεων για την οικονομία και τις τράπεζες δρομολογεί ο νέος κύκλος αναβαθμίσεων του ελληνικού αξιόχρεου. O οίκος Moody's έκανε το καθοριστικό βήμα και έδωσε στην Ελλάδα την επενδυτική βαθμίδα με αποτέλεσμα πλέον η χώρα μας να κατακτήσει την επενδυτική "σφραγίδα" από όλους τους οίκους αξιολόγησης. Πρόκειται για κίνηση με σημαντικό αποτύπωμα, σημειώνουν παράγοντες του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης και τραπεζικά στελέχη καθώς δρομολογεί νέες αναβαθμίσεις μέσα στην επενδυτική βαθμίδα τους επόμενους μήνες που θα οδηγήσουν σε περαιτέρω μείωση του κόστους δανεισμού σε όλο το εύρος της οικονομίας.

Σημαντικά οφέλη αναμένεται να προκύψουν για το κόστος δανεισμού του ελληνικού δημοσίου, των τραπεζών και των επιχειρήσεων. Ήδη ο οίκος Moody's, αμέσως μετά την αναβάθμιση του ελληνικού αξιόχρεου προχώρησε στην αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας των ελληνικών τραπεζών, αναδεικνύοντας τις θετικές προοπτικές ανάπτυξης τους και επισημαίνοντας τις ισχυρές επιδόσεις στην κεφαλαιακή επάρκεια και στην κερδοφορία τους. Μάλιστα, τα νέα δεδομένα που θέλουν την ΕΚΤ να εξετάζει μείωση της ταχύτητας στην πολιτική των χαμηλότερων επιτοκίων, λόγω ανησυχίας για τον πληθωρισμό, αν επιβεβαιωθούν θα αποτελέσουν έναν πρόσθετο παράγοντα ενίσχυσης της φετινής κερδοφορίας των ελληνικών τραπεζών

Ο κύκλος των αναβαθμίσεων

Ο κύκλος των νέων θετικών αξιολογήσεων, που ξεκίνησε από την DBRS και συνεχίστηκε από την Moody's την προηγούμενη εβδομάδα θα έχει δύο ακόμη σημαντικούς σταθμούς μέσα στο επόμενο δίμηνο. Ειδικότερα ο οίκος Standard & Poors έχει προγραμματίσει στις 16 Απριλίου, την επόμενη αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας για το 2025. Στην αξιολόγηση του 2024 η Standard & Poors είχε προχωρήσει σε αναβάθμιση της προοπτικής οικονομίας από "σταθερή" σε "θετική". Έτσι υπό το φως των νέων δεδομένων θεωρείται πιθανή μια νέα αναβάθμιση του ελληνικού αξιόχρεου στη βαθμίδα ΒΒΒ στη νέα αξιολόγησή του. Θα ακολουθήσει στις 16 Μαΐου ο οίκος Fitch ο οποίος ήδη από το 2023 έχει δώσει την επενδυτική βαθμίδα στη χώρα μας. Ο οίκος έχει διατηρήσει από τότε την επενδυτική βαθμίδα BBB- και την προοπτική της οικονομίας σε σταθερή.

Τις θετικές προοπτικές για νέες αναβαθμίσεις άμεσα ενισχύει το γεγονός ότι εντός του Απριλίου αναμένεται να δημοσιευτούν τα οριστικά στοιχεία από τη Eurostat και την ΕΛΣΤΑΤ για το ύψος του πρωτογενούς πλεονάσματος και την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας κατά το 2024. Πρόκειται για στοιχεία που θα πιστοποιούν την υπεραπόδοση της ελληνικής οικονομίας τον περασμένο χρόνο. Υπεραπόδοση που αποτυπώνεται και στα στοιχεία για το πρωτογενές πλεόνασμα το πρώτο δίμηνο εφέτος το οποίο ανήλθε στα 2,7 δισ. ευρώ, καταγράφοντας σημαντική υπέρβαση από το στόχο του εφετινού προϋπολογισμού. Τα επίσημα στοιχεία του Απριλίου αναμένεται να στείλουν ένα ακόμη θετικό μήνυμα στις αγορές και στους οίκους αξιολόγησης. Θα αποτελέσουν ωστόσο και τα κρίσιμα δεδομένα με βάση τα οποία θα οριστικοποιηθεί το εύρος του δημοσιονομικού χώρου που θα αξιοποιηθεί για τις νέες μειώσεις φόρων που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση.





