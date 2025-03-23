Τουρκία: Η κεντρική τράπεζα προετοιμάζεται για νέες «φουρτούνες» στις αγορές μετά τη σύλληψη Ιμάμογλου

Αξιωματούχοι της κεντρικής τράπεζας Τουρκίας πρόκειται να συναντηθούν σήμερα με στελέχη των τουρκικών τραπεζών προκειμένου να ετοιμάσουν ένα σχέδιο αντιμετώπισης ενδεχόμενων νέων αναταράξεων στις αγορές την προσεχή εβδομάδα, ως απόρροια της σύλληψη του Εκρέμ Ιμάμογλου, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το πρακτορείο Bloomberg.

Οι αξιωματούχοι θα εξετάσουν ενδεχόμενες κινήσεις που θα μπορούσαν να γίνουν σε συντονισμό με τις τουρκικές τράπεζες, ενώ παράλληλα αξιολογήσουν τις επιπτώσεις του πρόσφατου sell-off στις τουρκικές αγορές, ανέφεραν στο πρακτορείο άνθρωποι με γνώση του θέματος, οι οποίοι ζήτησαν να μην κατονομαστούν καθώς η συνάντηση είναι ιδιωτική.

Η κεντρική τράπεζα της Τουρκίας αρνήθηκε το αίτημα του Bloomberg να κάνει κάποιο σχόλιο.

Η συνάντηση, που έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί το απόγευμα της Κυριακής, τοπική ώρα, σηματοδοτεί μια από τις πρώτες επαφές υψηλού επιπέδου μεταξύ των τραπεζιτών της χώρας και της νομισματικής αρχής από τότε που ο δημοφιλής δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, τέθηκε υπό κράτηση νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, προκαλώντας «βουτιά» στις αγορές.

Η λίρα, το τουρκικό χρηματιστήριο και τα ομόλογα της χώρας σημείωσαν στη συνέχεια από τις μεγαλύτερες πτώση σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς οι επενδυτές προσπαθούν να αξιολογήσουν τον κίνδυνο πιθανής αλλαγής ρότας από τους υπευθύνους χάραξης της οικονομικής πολιτικής της χώρας.

Ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Μεχμέτ Σίμσεκ είχε συνάντηση με τους τραπεζίτες την Παρασκευή, όπου τους ενημέρωσε ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα χρησιμοποιήσουν όλα τα εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους προκειμένου να μετριάσουν, όπως είπε, μια «προσωρινή» αστάθεια στις αγορές.

Σημειώνεται ότι η κεντρική τράπεζα της Τουρκίας ενίσχυσε ήδη τον «μηχανισμό άμυνάς» της για την προστασία της τουρκικής λίρας την προηγούμενη εβδομάδα, ώστε να διασφαλίσει ότι οι χρηματοπιστωτικές συνθήκες θα παραμείνουν «σφιχτές».

Συγκεκριμένα, η κεντρική τράπεζα αύξησε το επιτόκιο δανεισμού μίας ημέρας κατά 200 μονάδες βάσης, στο 46%, ανεβάζοντας το μέσο κόστος χρηματοδότησης για τις τράπεζες.

Παράλληλα, ανέστειλε τον φθηνότερο δανεισμό repos μίας εβδομάδας για απροσδιόριστο χρονικό διάστημα.

Επίσης, ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει στη δημοπρασία γραμμών ρευστότητας διάρκειας 91 ημερών, την πρώτη τέτοια ενέργεια εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες, με στόχο την απορρόφηση των πλεονασουζών εκροών στη λίρα.



Πηγή: skai.gr

