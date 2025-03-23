Τουρκία: «Η κεντρική τράπεζα θα χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα για να διατηρήσει τη σταθερότητα»

Η Κεντρική Τράπεζα της Τουρκίας θα χρησιμοποιήσει όλα τα εργαλεία, στο πλαίσιο των κανόνων της αγοράς, αποτελεσματικά και αποφασιστικά για να διατηρήσει τη σταθερότητα, δεσμεύθηκε την Κυριακή στους τραπεζίτες ο διοικητής Φατίχ Καραχάν, όπως ανακοίνωσε η Ένωση Τουρκικών Τραπεζών (TBB).



Σε ανακοίνωσή της, η TBB ανέφερε ότι ο Καραχάν και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της TBB συζήτησαν τις πρόσφατες εξελίξεις της, μετά τη σύλληψη του δήμαρχου της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου.



Η τουρκική λίρα, οι μετοχές και τα ομόλογα υπέστησαν μεγάλη πτώση από την περασμένη Τετάρτη, οπότε ο Ιμάμογλου, ο κύριος πολιτικός αντίπαλος του προέδρου Ταγίπ Ερντογάν, τέθηκε υπό κράτηση.

Σημειώνεται ότι η κεντρική τράπεζα της Τουρκίας ενίσχυσε ήδη τον «μηχανισμό άμυνάς» της για την προστασία της τουρκικής λίρας την προηγούμενη εβδομάδα, ώστε να διασφαλίσει ότι οι χρηματοπιστωτικές συνθήκες θα παραμείνουν «σφιχτές».

Συγκεκριμένα, η κεντρική τράπεζα αύξησε το επιτόκιο δανεισμού μίας ημέρας κατά 200 μονάδες βάσης, στο 46%, ανεβάζοντας το μέσο κόστος χρηματοδότησης για τις τράπεζες.

Παράλληλα, δαπανήθηκαν έως και 9 δισ. δολάρια για τη στήριξη της λίρας, ενώ ανεστάλη ο φθηνότερος δανεισμός repos μίας εβδομάδας για απροσδιόριστο χρονικό διάστημα.

Επίσης, ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει στη δημοπρασία γραμμών ρευστότητας διάρκειας 91 ημερών, την πρώτη τέτοια ενέργεια εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες, με στόχο την απορρόφηση των πλεονασουζών εκροών στη λίρα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.