Μείωση στις συνολικές πωλήσεις των εφημερίδων κατά 11,7%, καθώς και σε όλες τις επιμέρους κατηγορίες παρατηρείται από την ΕΛΣΤΑΤ το 2025, σε σχέση με το 2026. Κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2024 με το έτος 2023, παρατηρήθηκε μείωση κατά 12,4% στις συνολικές πωλήσεις εφημερίδων.

Επίσης το 2025, σε σχέση με 2024, παρατηρείται μείωση κατά 8,8% στις συνολικές πωλήσεις περιοδικών, καθώς και σε όλες τις επιμέρους κατηγορίες περιοδικών, πλην των γυναικείων. Κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2024 σε σχέση με το 2023, παρατηρήθηκε μείωση κατά 14,9% στις συνολικές πωλήσεις περιοδικών.

Στις κατηγορίες με το μεγαλύτερο όγκο πωλήσεων κατά το έτος 2025, οι σημαντικότερες μεταβολές σε απόλυτες τιμές, παρατηρούνται στις πωλήσεις των τηλεοπτικών περιοδικών και των παιδικών περιοδικών, στις οποίες καταγράφεται μείωση κατά 9,6% και 17,1% αντίστοιχα.

Δείτε τους πίνακες της ΕΛΣΤΑΤ:

