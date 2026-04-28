Το Ιράν προσπαθεί εσπευσμένα να βρει νέους τρόπους αποθήκευσης του πετρελαίου του, ελπίζοντας να αποφύγει μια καταστροφική διακοπή της παραγωγής, καθώς ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ μπλοκάρει τις εξαγωγές του και οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου παραμένουν σε αδιέξοδο, σημειώνει η Wall Street Journal.

Με το πετρέλαιο να συσσωρεύεται στο εσωτερικό, το Ιράν επαναφέρει σε λειτουργία εγκαταλελειμμένους χώρους γνωστούς ως «junk storage», χρησιμοποιεί αυτοσχέδιες δεξαμενές και προσπαθεί να μεταφέρει αργό πετρέλαιο σιδηροδρομικώς προς την Κίνα. Τα ασυνήθιστα αυτά μέτρα στοχεύουν στον περιορισμό της πίεσης που ασκεί η Ουάσινγκτον για το Στενό του Ορμούζ.

Ποιος θα «λυγίσει» πρώτος

Ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έχει μετατραπεί σε αγώνα για το ποιος θα «λυγίσει» πρώτος: η πετρελαϊκή βιομηχανία της Τεχεράνης ή οι καταναλωτές ενέργειας. Κάθε βαρέλι που δεν μπορεί να εγκαταλείψει τη χώρα μέσω των κανονικών εξαγωγικών πρέπει να αποθηκευτεί κάπου: σε δεξαμενή, σε πλοίο, σε πρόχειρο χώρο αποθήκευσης -ή να παραμείνει υπόγεια.

Το Ιράν ελπίζει να αποφύγει το ενδεχόμενο να αναγκαστεί να «κλείσει τις στρόφιγγες» και να επιδεινώσει τις απώλειες εσόδων του, δήλωσε η Sanam Vakil, διευθύντρια του προγράμματος Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής στο Chatham House, ένα ανεξάρτητο think tank με έδρα το Λονδίνο.

«Η διακοπή θα αυξήσει την πίεση και θα λειτουργήσει ως κίνητρο για τις διαπραγματεύσεις», ανέφερε η Vakil.

Ο πρώτος γύρος συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ολοκληρώθηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα χωρίς ουσιαστικό αντίκρυσμα, όταν το Ιράν αρνήθηκε να συμμετάσχει σε νέα συνάντηση.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, το Ιράν παρουσίασε σε περιφερειακούς διαμεσολαβητές μια νέα πρόταση για να σταματήσει τις επιθέσεις του στο Στενό του Ορμούζ, με αντάλλαγμα τον πλήρη τερματισμό του πολέμου και την άρση του αμερικανικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών. Η πρόταση προβλέπει επίσης, την αναβολή των συζητήσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Τη Δευτέρα, ο πρόεδρος Τραμπ (Trump) συζήτησε την πρόταση του Ιράν με την ομάδα εθνικής ασφάλειας, δήλωσε στους δημοσιογράφους η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ. Η Λέβιτ ανέφερε ότι οι «κόκκινες γραμμές» του Τραμπ σχετικά με το Ιράν παραμένουν σαφείς.

Το Ιράν περιόρισε τη ναυσιπλοΐα σε κρίσιμες θαλάσσιες οδούς από την αρχή του πολέμου, με επιθέσεις σε σημαντικό αριθμό πλοίων. Συνέχισε να εξάγει το δικό του πετρέλαιο για εβδομάδες, έως ότου οι ΗΠΑ επέβαλαν αποκλεισμό προς και από τα ιρανικά λιμάνια στις 13 Απριλίου, σε μια προσπάθεια να ασκήσουν πίεση στην πετρελαϊκά εξαρτώμενη οικονομία του Ιράν.

Ο αποκλεισμός έχει μειώσει δραστικά την ποσότητα πετρελαίου που το Ιράν, καθαρός εξαγωγέας ενέργειας, μπορεί να φορτώσει σε δεξαμενόπλοια, σύμφωνα με την εταιρεία ανάλυσης εμπορευμάτων Kpler. Οι φορτώσεις ιρανικού αργού πετρελαίου και προϊόντων διύλισης ανήλθαν κατά μέσο όρο σε 2,1 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως μεταξύ 1ης και 13ης Απριλίου. Μετά την επιβολή του αποκλεισμού έχουν καταγραφεί μόνο πέντε φορτία, ρίχνοντας τον μέσο όρο στα 567.000 βαρέλια ημερησίως για την περίοδο 14 έως 23 Απριλίου.

Τον Φεβρουάριο, πριν από τον πόλεμο, το Ιράν εξήγαγε κατά μέσο όρο 2 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως.

Μειώνει την παραγωγή

Με περιορισμένη τη δυνατότητα φόρτωσης αργού σε πλοία, η εθνική πετρελαϊκή εταιρεία του Ιράν έχει ήδη αρχίσει να μειώνει την παραγωγή, σύμφωνα με την Kpler. Οι περικοπές παραγωγής συχνά ξεκινούν πριν γεμίσουν πλήρως οι αποθηκευτικοί χώροι.

Η Kpler εκτιμά ότι η παραγωγή αργού πετρελαίου του Ιράν θα μπορούσε να μειωθεί πάνω από το μισό των σημερινών επιπέδων, φτάνοντας μεταξύ 1,2 και 1,3 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως μέχρι τα μέσα Μαΐου, εάν ο αποκλεισμός συνεχιστεί.

Την ίδια στιγμή, οι περιορισμοί στο Ιράν και στους εξαγωγείς πετρελαίου του Κόλπου, καθώς το Στενό παραμένει κλειστό, έχουν οδηγήσει σε άνοδο των τιμών του πετρελαίου, αυξάνοντας το κόστος της βενζίνης και του ντίζελ για τα νοικοκυριά. Έχουν επίσης περιορίσει την προσφορά ορισμένων προϊόντων, όπως τα καύσιμα αεροσκαφών, ασκώντας πίεση σε καταναλωτές και επιχειρήσεις.

Αν και οι τιμές πετρελαίου παραμένουν σημαντικά υψηλότερες από τα προπολεμικά επίπεδα, εξακολουθούν να βρίσκονται κάτω από το υψηλό των 120 δολαρίων που καταγράφηκε στις αρχές του πολέμου.

Οι αναλυτές διαφωνούν για το πόσο γρήγορα το Ιράν θα φτάσει στα λεγόμενα «tank tops» -όρος της βιομηχανίας που σημαίνει ότι εξαντλείται ο διαθέσιμος αποθηκευτικός χώρος για το αργό -όμως πολλοί εκτιμούν ότι αυτό θα μπορούσε να συμβεί σε λιγότερο από δύο εβδομάδες.

Ο Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι θα χρειαστούν περίπου τρεις ημέρες μέχρι να «μπλοκάρουν» οι πετρελαϊκές υποδομές του Ιράν. Ένας Ιρανός αξιωματούχος ενέργειας προειδοποίησε με ανάρτηση την ίδια ημέρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η χώρα θα απαντήσει αν πληγούν οι πετρελαιοπηγές της κατά τη διάρκεια του αποκλεισμού.

Τα χερσαία αποθέματα πετρελαίου του Ιράν έχουν αυξηθεί κατά 4,6 εκατομμύρια βαρέλια, φτάνοντας περίπου τα 49 εκατομμύρια βαρέλια υπό τον αποκλεισμό, σύμφωνα με την Kpler, η οποία εκτιμά τη συνολική χωρητικότητα της χώρας στα 86 εκατομμύρια βαρέλια ή ενδεχομένως 90 έως 95 εκατομμύρια βαρέλια αν συμπεριληφθούν ορισμένες δεξαμενές διυλιστηρίων στο βόρειο τμήμα της χώρας. Ωστόσο, λειτουργικοί περιορισμοί, όρια ασφαλείας και γεωγραφικοί παράγοντες σημαίνουν ότι μεγάλο μέρος αυτού του χώρου ενδέχεται να μην είναι αξιοποιήσιμο.

Το Ιράν χρησιμοποιεί επίσης, άδεια δεξαμενόπλοια για την αποθήκευση πλεονάζοντος πετρελαίου στη θάλασσα. Εξακολουθούν να βρίσκονται αρκετά μεγάλα δεξαμενόπλοια στον Κόλπο -με ιστορικό μεταφοράς ιρανικού αργού- με συνολική χωρητικότητα περίπου 15 εκατομμυρίων βαρελιών, σύμφωνα με την Kpler.

Ωστόσο, καθώς τα πλοία αυτά δεν μπορούν να φτάσουν στις παγκόσμιες αγορές, το Ιράν στρέφεται σε άλλες λύσεις για να κερδίσει χρόνο. Η Τεχεράνη έχει αρχίσει να χρησιμοποιεί κοντέινερ και ανενεργές δεξαμενές σε νότιους πετρελαϊκούς κόμβους όπως η Αχβάζ και η Ασαλουγιέχ. Ορισμένες από αυτές τις δεξαμενές δεν είχαν χρησιμοποιηθεί για καιρό λόγω της κακής τους κατάστασης, ανέφερε Ιρανός αξιωματούχος του πετρελαϊκού τομέα.

Το Ιράν προσπαθεί επίσης να μεταφέρει πετρέλαιο σιδηροδρομικώς προς την Κίνα, δήλωσε ο Hamid Hosseini, εκπρόσωπος της ένωσης εξαγωγέων πετρελαίου της χώρας.

Οι σιδηροδρομικές υποδομές συνδέουν την Τεχεράνη με τις κινεζικές πόλεις Yiwu και Xi’an. Ωστόσο, το ταξίδι, αν και συνήθως συντομότερο από τις θαλάσσιες μεταφορές, μπορεί να διαρκέσει εβδομάδες. Επιπλέον, η σιδηροδρομική μεταφορά δεν είναι τόσο αποδοτική οικονομικά όσο τα δεξαμενόπλοια -ιδίως για τα λεγόμενα «teapot» διυλιστήρια (μικρά, ιδιωτικά διυλιστήρια) στη βορειοανατολική Κίνα, που αποτελούν τους κύριους αγοραστές ιρανικού αργού.

Πηγή: skai.gr

