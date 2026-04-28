ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση κατά 15,4% στις οικοδομικές άδειες τον Ιανουάριο του 2026

Το μέγεθος της συνολικής οικοδομικής δραστηριότητας (ιδιωτικής - δημόσιας), κατά τον μήνα Ιανουάριο 2026, στο σύνολο της χώρας με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 2.034 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 482.056m2 επιφάνειας και 2.612.547 m3 όγκου, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

Παρουσίασε δηλαδή αύξηση κατά 15,4% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 67,3% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 107,3% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Οι εκδοθείσες άδειες ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας, στο σύνολο της χώρας, κατά τον μήνα Ιανουάριο 2026 ανήλθαν σε 2.013 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 474.263 m2 επιφάνειας και 2.563.422 m3όγκου, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 15,3% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 67,9% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 107,7%στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Οι εκδοθείσες άδειες δημόσιας οικοδομικής δραστηριότητας κατά τον μήνα Ιανουάριο 2026, στο σύνολο της χώρας, ανήλθαν σε 21 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 7.793 m2 επιφάνειας και 49.125 m3 όγκου.

Το ποσοστό συμμετοχής της δημόσιας οικοδομικής δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο, για τον μήνα Ιανουάριο 2026, είναι 1,9%.Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από τον Φεβρουάριο 2025 έως τον Ιανουάριο 2026, το μέγεθος της συνολικής οικοδομικής δραστηριότητας (ιδιωτικής-δημόσιας) με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολο της χώρας, ανήλθε σε 30.471 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 6.768.876 m2επιφάνειας και 32.396.022m3 όγκου.

Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Φεβρουαρίου 2024 - Ιανουαρίου 2025 παρατηρήθηκε μείωση κατά 0,5% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 4,9% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 3,8% στον όγκο.

Κατά την ίδια χρονική περίοδο, Φεβρουαρίου 2025 - Ιανουαρίου 2026, η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της χώρας, μείωση κατά 0,3% στον αριθμό των εκδοθεισών οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 4,5% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 4,5% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Φεβρουαρίου 2024 - Ιανουαρίου 2025.

Το ποσοστό συμμετοχής της δημόσιας οικοδομικής δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο, για την ανωτέρω περίοδο, είναι 2,7%.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.