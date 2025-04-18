Η Ουκρανία ανακοίνωσε την υπογραφή πρώτης συμφωνίας με τις ΗΠΑ για τα ορυκτά

Την υπογραφή μιας πρώτης συμφωνίας με τις ΗΠΑ για τα ουκρανικά ορυκτά ανακοίνωσε την Πέμπτη το Κίεβο.

Την ανακοίνωση έκανε μέσω Χ η υπουργός Οικονομικών της Ουκρανίας λέγοντας ότι ανοίγει ο δρόμος για μια συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης που θα περιλαμβάνει και τη δημιουργία ενός επενδυτικού ταμείου για την ανοικοδόμηση της χώρας.

Η Γιούλια Σβιρυντένκο δεν παρείχε περαιτέρω λεπτομέρειες μέσα από το “Χ”. Η ανάρτησή της περιλάμβανε φωτογραφίες της ίδιας και του Αμερικανού Υπουργού Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, οι οποίοι υπέγραψαν ξεχωριστά.

We are happy to announce the signing, with our American partners, of a Memorandum of Intent, which paves the way for an Economic Partnership Agreement and the establishment of the Investment Fund for the Reconstruction of Ukraine. pic.twitter.com/AQsHPkWh5X — Yulia Svyrydenko (@Svyrydenko_Y) April 17, 2025

Η υπογραφή της προκαταρκτικής συμφωνίας έρχεται μετά το επεισόδιο στο Οβάλ Γραφείο μεταξύ του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, του Ντόναλντ Τραμπ και του Τζέι Ντι Βάνς.

Από τότε Ουκρανοί αξιωματούχοι εργάστηκαν για να αποκαταστήσουν τους δεσμούς με τον Λευκό Οίκο, αναγνωρίζοντας ότι το Κίεβο χρειάζεται την υποστήριξη των ΗΠΑ στον πόλεμό της με τη Ρωσία.

Η συμφωνία για τα ορυκτά είναι μέρος αυτής της προσπάθειας, ανέφεραν αξιωματούχοι στην Ουκρανία, σύμφωνα με το Reuters.

Ο Τραμπ είπε ότι η ίδια η συμφωνία θα μπορούσε να υπογραφεί την επόμενη εβδομάδα, αν και η ουκρανική πλευρά δεν έδωσε καμία ένδειξη για το πότε αναμένεται να συνάψει την πλήρη συμφωνία.

Πάντως, το Κίεβο ανακοίνωσε τη Μ. Πέμπτη ότι την ερχόμενη εβδομάδα θα ταξιδέψει στην Ουάσινγκτον ο Ουκρανός πρωθυπουργός Ο Ντένις Σμίχαλ «θα συναντηθεί με τον Αμερικανό υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ». Οι διαπραγματευτικές ομάδες έχουν στόχο να ολοκληρώσουν τις συνομιλίες για μια συμφωνία έως το Σάββατο 26 Απριλίου, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Η Ουκρανία και οι ΗΠΑ θα ξεκινήσουν νέο γύρο διαπραγματεύσεων για μια συμφωνία για τα ορυκτά στις 24 Απριλίου, δήλωσε σήμερα ο υφυπουργός Οικονομικών της Ουκρανίας στο εθνικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο της χώρας.

«Προσπαθούμε να επιλύσουμε πολλά τεχνικά ζητήματα διαδικτυακά και εγγράφως για να τα περιορίσουμε στα πιο ευαίσθητα ζητήματα που θα απαιτήσουν πολιτική απόφαση», δήλωσε ο Τάρας Κάτσκα αναφορικά με τις προσπάθειες που καταβάλλουν η ουκρανική και η αμερικανική ομάδα.

Ουκρανική αντιπροσωπεία ταξίδεψε στην Ουάσιγκτον στα τέλη της περασμένης εβδομάδας για συνομιλίες αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες πρότειναν μια νέα, πιο επεκτατική συμφωνία. Συμφωνήθηκε ένα αρχικό σύμφωνο πλαίσιο, αλλά δεν υπογράφηκε ποτέ.

«Έχουμε μια συμφωνία για τα ορυκτά, η οποία υποθέτω ότι θα υπογραφεί την Πέμπτη», είπε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο νωρίτερα.

«Εργαζόμαστε ακόμη για τις λεπτομέρειες», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ, που καθόταν δίπλα στον Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο, προσθέτοντας ότι η υπογραφή μπορεί να γίνει μέχρι την επόμενη Παρασκευή.

«Είναι ουσιαστικά αυτό που είχαμε συμφωνήσει στο παρελθόν» είπε. «Όταν ο πρόεδρος ήταν εδώ, είχαμε ένα μνημόνιο κατανόησης. Πήγαμε κατευθείαν στη μεγάλη υπόθεση και νομίζω ότι είναι μια συμφωνία 80 σελίδων και αυτό θα υπογράψουμε».

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε σε αίτημα για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το χρονοδιάγραμμα και το περιεχόμενο της συμφωνίας.

Ο Ζελένσκι είχε δηλώσει ότι και οι δύο πλευρές θα μπορούσαν να υπογράψουν το μνημόνιο διαδικτυακά.

«Αυτό είναι ένα μνημόνιο προθέσεων. Και έχουμε θετικές, εποικοδομητικές προθέσεις» είπε στους δημοσιογράφους στο Κίεβο, προσθέτοντας ότι η αμερικανική πλευρά είχε κάνει την προσφορά να υπογράψει το μνημόνιο πριν από τη συνολική συμφωνία, η οποία θα απαιτούσε επικύρωση από το κοινοβούλιο της Ουκρανίας.

